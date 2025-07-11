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Кіт Келлог приїде в Україну: названо дату

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Кіт Келлог приїде в Україну: названо дату
фото: reuters

Келлог пробуде у Києві цілий тиждень

Спецпредставник президента США Кіт Келлог приїде до Києва в понеділок, 14 липня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Новини.LIVE.

У розмові з журналісткою на полях Конференції з відновлення України, яка проходить в Римі, Келлог повідомив, що приїде в Київ та пробуде там цілий тиждень.

Раніше спецпредставник США з питань України Кіт Келлог був в Україні у лютому. Тоді він відвідав військовий госпіталь в Ірпені під Києвом, де поспілкувався з пораненими українськими військовими. Спецпредставник США у своєму X (Twitter) назвав свій візит до госпіталю «емоційним».

До слова, спеціальний представник президента США Кіт Келлог заявив, що міжнародні партнери мають допомогти Україні у відбудові, запровадивши для неї свій «план Маршалла». Він наголосив на важливості відбудови України та нагадав як після завершення Другої світової війни США запровадили план Маршалла для Європи. «І я думаю, ми маємо зробити те саме для України», – сказав спецпредставник.

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Теги: Кіт Келлог

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