Зеленський та Трамп провели телефонну розмову

Між лідерами відбулася «важлива й змістовна розмова»

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак натякнув, що відбулася телефонна розмова між президентом України Володимиром Зеленським та американським лідером Дональдом Трампом. Про це він написав в Telegram, інформує «Главком».

«Дуже важлива й змістовна розмова між президентами. Усі деталі – зовсім скоро», – йдеться у повідомленні.

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Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський та американський лідер Дональд Трамп у пʼятницю, 4 липня, проведуть телефонну розмову. Очікується, що лідери країн обговорять різке припинення поставок деяких ключових видів американської зброї до України.

Згодом Володимир Зеленський підтвердив, що «завтра (4 липня, – «Главком») або найближчими днями» матиме розмову з американським лідером Дональдом Трампом. Президент додав, що Україна розраховує на продовження підтримки від США, адже є певне озброєння, яке Європа не може надати. Зокрема, йдеться про ракети до систем протиповітряної оборони та самі системи.