До України вперше прибув президент Португалії

Президент Португалії прибув до української столиці потягом

Сьогодні, 23 серпня, у День державного прапора України, до Києва вперше з офіційним візитом прибув президент Португалії Марсело Ребелу ді Соза. Про це пише CNN.

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Президент Португалії прибув до української столиці потягом.

Для президента Португалії це перший візит в Україну. З запитом про дозвіл на таку поїздку у період з 22 по 25 серпня глава держави звертався до парламенту Португалії кілька днів тому, повідомляли португальські ЗМІ. Він і отримав підтримку всіх фракцій, окрім португальських комуністів, які заявили, що цей візит «не має політичного значення2. Точна дата візиту не розголошувалася з міркувань безпеки.

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Перед прибуттям в Україну президент Португалії відвідав Польщу, де публічно не згадував про плани щодо візиту в Київ, однак саме перебуваючи у Варшаві він звернувся до парламенту щодо дозволу на таку поїздку.

Раніше повідомлялося, що до Києва приїхав президент Литви Гітанас Науседа на святкування Дня Незалежності.