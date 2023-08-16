Сусідня з Україною країна активно запасається «Байрактарами»

Польща купує безпілотники Bayraktar TB2 та літаки далекого радіолокаційного виявлення

Польська влада розповіла про придбання нової військової техніки, яка допоможе зміцнити як національні кордони, так і східний фланг НАТО. У нове постачання увійшли літаки далекого радіолокаційного виявлення та безпілотники Bayraktar, наводить польське видання PAP слова прессекретаря польського Агентства озброєнь Гжегожа Поляка.

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Літаки далекого радіолокаційного виявлення Saab 340 AEW, які придбала Польща у Швеції, будуть використовуватися для радіоелектронної розвідки нижніх шарів атмосфери.

«Додатково придбані дрони Bayraktar TB2, також планується найближчим часом підписання контракту на постачання аеростатів, які значно збільшать можливості Збройних сил та розширять зону радіолокаційної розвідки», – додав Поляк.

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Важливим кроком у вдосконаленні військової інфраструктури Польщі стане будівництво корабля радіоелектронної розвідки Delfin, який, згідно з заявами Поляка, планується спустити на воду 2027 року. «Це ще один корабель, який зможе вести радіолокаційну розвідку у морських водах. Це найсучасніше рішення такого типу, яке дозволить закрити морський кордон», – наголосив Поляк.

Про підписання контракту на закупівлю нової техніки у липні розповідав міністр оборони країни Маріуш Блащак. «Завдяки цьому східний фланг НАТО буде зміцнений, а повітряний простір Польщі стане безпечнішим», – пояснив Блащак у твіттері.

Польща має намір виділити близько 4% ВВП на оборону у 2023 році. Сума контракту на закупівлю шведських літаків склала близько 600 млн шведських крон (понад $55 млн), контракт розрахований на 2023-2025 роки.

Нагадаємо, на кордоні Польщі з'являться нові аеростати для захисту від Росії та Білорусі.

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До слова, президент Польщі Анджей Дуда анонсував реорганізацію системи управління польською армією. Про це він заявив після церемонії нагородження понад 20 генералів різних військ країни, пише TVPworld.

Зокрема передбачається створення Командування об'єднаних сил та відтворення командувань певних військ. За словами президента Польщі, існує потреба уніфікації системи командування. Дуда уточнив, що «в результаті змін буде створено Командування об'єднаних сил, яке куруватиме начальник Генштабу».

Польський президент додав, що «будуть переглянуті органи керівництва військ у Збройних силах, які відповідають за підготовку солдатів, за повсякденне оперативне функціонування військ», «їх загальна структура буде аналогічна вже діючим у мирний час та під час війни, але це підвищить ефективність».