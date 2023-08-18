Ймовірна атака на День Незалежності: Сили оборони повідомили, чого очікувати від РФ

Ворожого корабельного угрупування наразі фіксується у районі південно-східного узбережжя Криму та напрямку Новоросійська

Знаючи тяжіння росіян до сакральних дат, цілком імовірно, що ракетні загрози посиляться до Дня Незалежності. Про це заявила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

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«Можливі масовані атаки, зокрема з використанням надводних і підводних ракетоносіїв, стратегічної й тактичної авіації, ударних безпілотників. Тому ми говоримо про можливу загрозу, яка наростатиме ближче до важливих дат», – зазначила Гуменюк.

Також Гуменюк додала, що відсутність ворожих кораблів на службі може свідчити якраз про підготовку атаки.

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За словами начальниці прессцентру, зосередження ворожого корабельного угрупування наразі фіксується у районі південно-східного узбережжя Криму та напрямку Новоросійська. Там зосереджено 13 кораблів. Ракетоносіїв на бойовому чергуванні немає. Однак загроза обстрілів залишається, позаяк ураження можливе навіть з бухти.

До відома, за повідомленням розвідки, на День Незалежності України – 24 серпня 2023 року – Росія може вдатись до чергового акту ракетного тероризму. Проте, це може трапитись на день раніше, або на день пізніше.