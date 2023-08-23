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До Києва приїхав президент Литви на святкування Дня Незалежності

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
До Києва приїхав президент Литви на святкування Дня Незалежності
Гітанас Науседа: «Литва продовжуватиме підтримувати України скільки потрібно»
фото: Гітанас Науседа/Twitter

Литовський лідер опублікував у соцмережі фото із залізничного вокзалу

Сьогодні, 23 серпня, президент Литви Гітанас Науседа прибув з візитом до України. Лідер Литви приїхав на святкування Дня Незалежності. Про це Науседа повідомив в Twitter.

Президент опублікував у соцмережі фото із залізничного вокзалу. «Повернувся до Києва, щоб разом із братнім українським народом відсвяткувати День Незалежності України. Перемога України близько! Литва продовжуватиме підтримувати України скільки потрібно», – написав він.

Нагадаємо, останній раз Науседа відвідував Київ 28 червня. Тоді він прибув до столиці із неоголошеним візитом. Президент Литви взяв участь у заходах з нагоди 27-ї річниці прийняття Конституції України.

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Теги: День Незалежності Литва президент перемога соцмережі

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