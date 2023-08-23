До Києва приїхав президент Литви на святкування Дня Незалежності

Литовський лідер опублікував у соцмережі фото із залізничного вокзалу

Сьогодні, 23 серпня, президент Литви Гітанас Науседа прибув з візитом до України. Лідер Литви приїхав на святкування Дня Незалежності. Про це Науседа повідомив в Twitter.

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Президент опублікував у соцмережі фото із залізничного вокзалу. «Повернувся до Києва, щоб разом із братнім українським народом відсвяткувати День Незалежності України. Перемога України близько! Литва продовжуватиме підтримувати України скільки потрібно», – написав він.

Back in Kyiv to celebrate Ukraine's Independence Day together with the brotherly Ukrainian nation.



Ukraine‘s victory is near!



🇱🇹 will continue supporting 🇺🇦 as long as it takes! pic.twitter.com/e9XHYCIc2f Будь ласка, читайте текст після реклами August 23, 2023

Нагадаємо, останній раз Науседа відвідував Київ 28 червня. Тоді він прибув до столиці із неоголошеним візитом. Президент Литви взяв участь у заходах з нагоди 27-ї річниці прийняття Конституції України.