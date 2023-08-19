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Що планують у Києві на День Незалежності: міська влада розповіла про заходи

Надія Карбунар
glavcom.ua
Що планують у Києві на День Незалежності: міська влада розповіла про заходи
На Хрещатику планують провести виставку зразків пошкодженої ворожої техніки
фото з відкритих джерел

Столиця не влаштовує масових заходів

Київ не влаштовує масових заходів на День Незалежності.Проте, як поінформували столичну владу листом із Офісу Президента, на державному рівні на Хрещатику планують провести виставку зразків пошкодженої ворожої техніки. Про це інформує Київська міська державна адміністрація.

«У звʼязку з цим від сьогоднішнього вечора перекриють рух Хрещатиком на відрізку від Майдану Незалежності до вул. Богдана Хмельницького. Водночас рух вул. Богдана Хмельницького – від Хрещатика до вул. Володимирської – відкриють сьогодні о 23:30», – сказано у повідомленні.

Нагадаємо, до Дня Державного прапора України та до Дня Незалежності у Києві відбудеться кілька десятків різнопланових заходів. Від урочистих, державних до місцевих, локальних, по районах столиці.

Раніше стало відомо, що влада Києва хоче у майбутньому різко підвищити вартість проїзду у громадському транспорті, а також розвивати екологічно чистий транспорт – тролейбуси, які мають ходити з Києва до області.

До слова, нещодавно команда застосунку для пошуку оренди квартир зі штучним інтелектом Bird опублікувала карту житла у Києві та передмісті за допомогою якої можна порівняти ціни, та зрозуміти, де жити вигідніше.

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Теги: День Незалежності влада транспорт

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