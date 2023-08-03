The Wall Street Journal: Китай змінює риторику щодо України і приєднається до переговорів у Саудівській Аравії

Китай все більше зіштовхується з ризиками, викликаними війною в Україні

Китай, ймовірно, змінює риторику щодо війни в України і може приєднатися до переговорів у Саудівській Аравії. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Видання зазначає, що Китай все більше зіштовхується з ризиками, викликаними війною в Україні. Хоча Пекін все ще намагається зберегти нейтралітет та негласну підтримку Росії. Останній подразник Китаю – це вихід РФ з «зернової угоди», адже Пекін був один з найбільших покупців українського зерна.

Крім того, повстання ватажка ПВК «Вагнера» Євгенія Пригожина порушило нові питання у Китаї щодо влади російського диктатора Володимира Путіна.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За даними виданням, Китай змінює риторику і, ймовірно, погоджується на розгляд української «формули миру» для врегулювання війни. Очікується, що Пекін відправить свою делегацію на зустріч щодо миру в Україні, яка пройде у Саудівській Аравії.

Нагадаємо, Саудівська Аравія має намір провести переговори щодо встановлення миру в Україні, але без участі Росії.

Як зазначається, переговори відбудуться між західними країнами, Україною та ключовими країнами, що розвиваються, включно з Індією та Бразилією.

До слова, президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор закликав до припинення «ірраціональної» війни в Україні та закликав до того, щоб на саміті в Саудівській Аравії з питань формули миру, яку запропонував президент України Володимир Зеленський, були присутні представники як України, так і Росії.