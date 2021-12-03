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    Думки вголос

    Допис Венедіктової: адвокати Ахметова тепер легко виграють будь-який суд у Європі

    • Сергій Фурса

      Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

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    Венедіктова написала, що&nbsp;їй не сподобалося як говорять на телеканалах Ахметова про президента - Допис Венедіктової: адвокати Ахметова тепер легко виграють будь-який суд у Європі
    Венедіктова написала, що їй не сподобалося як говорять на телеканалах Ахметова про президента

    Це дурна американська Феміда у пов'язці на очах, а українська уважно дивиться телевізор

    Мовою оригіналу

    Генеральный прокурор написала, что посмотрела телевизор, ей не понравилось как говорят на телеканалах Ахметова про президента и поэтому она активизировала 200 криминальных дел против Ахметова.

    Серьезно, вот прямо так и написала. Адвокаты Ахметова уже все заскринили и теперь легко выиграют любой суд в Европе.

    Но ключевой вопрос в другом.

    Правильно ли понимать, что пока на канале Коломойского хорошо говорят про президента, дело о разворовывание 5.5 млрд долларов из Приватбанка никто активизировать не будет, а скорее даже будут деактивировать?

    Такая же логика у прокуратуры?

    Это глупая американская Фемида в повязке на глазах, а украинская внимательно смотрит телевизор. И не дай Бог не услышит там бурные овации…

    И что прекрасно, так это искренность.

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    Джерело: блог Сергія Фурси

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: прокуратура суд Рінат Ахметов Ірина Венедіктова
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    Допис Венедіктової: адвокати Ахметова тепер легко виграють будь-який суд у Європі