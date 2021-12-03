Допис Венедіктової: адвокати Ахметова тепер легко виграють будь-який суд у Європі

Венедіктова написала, що їй не сподобалося як говорять на телеканалах Ахметова про президента

Це дурна американська Феміда у пов'язці на очах, а українська уважно дивиться телевізор

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Генеральный прокурор написала, что посмотрела телевизор, ей не понравилось как говорят на телеканалах Ахметова про президента и поэтому она активизировала 200 криминальных дел против Ахметова.

Серьезно, вот прямо так и написала. Адвокаты Ахметова уже все заскринили и теперь легко выиграют любой суд в Европе.

Но ключевой вопрос в другом.

Правильно ли понимать, что пока на канале Коломойского хорошо говорят про президента, дело о разворовывание 5.5 млрд долларов из Приватбанка никто активизировать не будет, а скорее даже будут деактивировать?

Такая же логика у прокуратуры?

Это глупая американская Фемида в повязке на глазах, а украинская внимательно смотрит телевизор. И не дай Бог не услышит там бурные овации…

И что прекрасно, так это искренность.



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Джерело: блог Сергія Фурси

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