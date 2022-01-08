Карпатська мольфарка розповіла, якими магічними послугами користуються українські політики

Магдалена Мочіовські розказала, що просять «відкрити дороги» та прибрати конкурентів

Українські політики не гребують послугами екстрасенсів, відьом та різного роду чаклунів. Про це «Апостроф TV» розповіла карпатська мольфарка Магдалена Мочіовські. Вона також зазначила, чого найчастіше просять народні обранці та посадовці.

«Хочуть влади, успіху, шарму. Буває, що людина має все, а не має шарму. «Поправте мені енергетику. Я хочу, щоб люди тягнулися до мене. Можна це зробити? Це ж не гріх». Я відповідаю: «Можна», – каже мольфарка.

За словами Магдалени Мочіовські, у магії є таке поняття «відкрити всі дороги». Буває, що людина розумна талановита, але її ніхто не чує, ніхто не помічає. Тож мольфари можуть це виправити.

Однак часто з допомогою магії просять також усунути конкурентів, особливо напередодні виборів. «Прочистіть мені шлях, зробіть так, щоб я виграв ту чи іншу битву», – чують тоді мольфари.

Магдалена Мочіовські також розповіла про розцінки на всілякі ритуали. Так, якщо людину треба «магічно прибрати», це вартує від 10 до 50 тисяч доларів.

Раніше карпатська мольфарка у програмі Дмитра Комарова «Світ навиворіт» розповіла, що президент Володимир Зеленський не добуде своєї каденції, а його політсила програє наступні вибори.

Нагадаємо, Зеленський зізнався, що родина проти другого терміну, але це його не зупинить.

Недавно Гео Лерос повідомив, що Зеленський на святкуванні свого дня народження заявив, що піде на другий термін.

Зазначимо, понад половина громадян України негативно ставиться до можливості того, що президент України Володимир Зеленський балотуватиметься на другий термін.