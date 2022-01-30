«Дудь – ікона для рабів». Журналіст пояснив природу популярності російських блогерів в Україні

«Дивитися російський контент – це комплекс меншовартості. Ним уражена більшість населення України»

Російський відеоблогер Юрій Дудь має таку шалену популярність на території України тому, що є «кумиром колонізованих». Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив відомий український телеведучий Остап Дроздов.

«Українці м’які, як силікон, і постійно займають контури чужих форм. Тут ми поспівали гімн і відвезли тонну вареників на передову, а вже за хвилинку, як штик, «відстежуєм» Гордона, Дудя та інший треш, чужий нам культурно й ментально», – пояснив відомий телеведучий.

На думку Дроздова, інтерв’ю Дудя «з нульовим рівнем журналістики, зате з «зашкалом» апломбу й дешевим самоствердженням за рахунок гостя» могли мати успіх лише на пострадянському поневоленому просторі.

Остап Дроздов окремо наголосив, що сам він взагалі не є споживачем російськомовного контенту, адже росіяни вже 300 років не можуть сказати нічого якісно нового про Україну. Щодо Юрія Дудя, на думку Остапа Дроздова, прихильність до нього української аудиторії є сумним фактом, який характеризує її смаки.

«Ікона для рабів, які не здатні міняти своє життя реально і полюбляють делегувати цю справу чомусь віртуальному. Він є каналізацією для безпорадно-протестних настроїв. Саме тому отримує і сприяння, і підгодовування від Кремля – бо є вигідною декорацією так званої «свободи слова», випусканням пару», – охарактеризував відомого російського блогера Дроздов.

Той факт, що ніхто з українських відеоблогерів, на відміну від Юрія Дудя, не має мільйонних переглядів, на думку Остапа Дроздова, є наслідком комплексу меншовартості вітчизняної аудиторії.

«Це меншовартість у квадраті. Більш безпринципної, подвійностандартної, всеядної, позбавленої елементарного гонору аудиторії, як українська, годі придумати. Саме тому держава Україна при 30-річному стажі так і не стала українською – якраз через ту саму причину», – підсумував Дроздов.

Також Остап Дроздов заявив, що «слуги» створюють в Україні провладний медіахолдинг.