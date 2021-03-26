Порошенко домовляється про нові поставки китайської вакцини

Від початку пандемії Фонд Порошенко допомогає лікарням у боротьбу з коронавірусом

Порошенко подякував китайській стороні за постачання першої партії китайської вакцини

Сьогодні, 26 березня, п’ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко провів телефонну розмову з послом Китайської Народної Республіки в Україні Фань Сяньжуном. Про це повідомляє пресслужба «ЄС».

Сторони обговорили шляхи посилення співпраці з метою боротьби з пандемією коронавірусу.

Порошенко звернув увагу посла на вкрай загрозливу ситуацію з поширенням коронавірусу в Україні і наголосив на нагальній необхідності вакцинації українських громадян.

Порошенко подякував китайській стороні за постачання першої партії китайської вакцини до України. Він закликав китайську сторону продовжити постачання в Україну вакцин для ефективної протидії Covid-19.

Нагадаємо, 25 березня в Україну прибула перша партія вакцини від Covid-19 CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

Як повідомляв очільник МОЗ Максим Степанов, перша партія китайської вакцини Sinovac складає 200 тисяч доз.

Вакцина ще має пройти лабораторний контроль. Це займе близько 10 днів.

Дипломати посольства України у КНР повідомляли, що відправлено першу партію із заявлених Україною 1,9 мільйона доз.

«Вакцина, яка була зареєстрована в Україні, пройшла усі етапи клінічних досліджень, офіційно підтвердивши свою ефективність і безпечність, і нині вже широко застосовується для захисту населення від пандемії у КНР, Бразилії, Мексиці, Чилі, Туреччині, Індонезії, Таїланді, Малайзії», – розповіли в посольстві.

Загалом група компаній «Лекхім» планує поставити в Україну 5 млн доз вакцини CoronaVac, зокрема 1,9 млн доз на виконання договору з ДП «Медзакупівлі України».

Вакцина від Covid-19 виробництва Sinovac Biotech буде використовуватися для щеплення маломобільних громадян

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