Екс-генпрокурора Ярему прийняли у лави БПП

Скандальний екс-генпрокурор вступив у партію президента

Колишній генеральний прокурор Віталій Ярема вступив в політичну партію «Блок Петра Порошенка» Солідарність». Про це повідомляється на сайті партії. Зазначається, що 7 лютого київська облорганізація партії провела конференцію, на якій було оновлено керівний склад. «Учасники конференції прийняли до лав партії Віталія Ярему і



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Скандальний екс-генпрокурор вступив у партію президента

Колишній генеральний прокурор Віталій Ярема вступив в політичну партію «Блок Петра Порошенка» Солідарність». Про це повідомляється на сайті партії.

Зазначається, що 7 лютого київська облорганізація партії провела конференцію, на якій було оновлено керівний склад.

«Учасники конференції прийняли до лав партії Віталія Ярему і обрали його заступником голови Київської територіальної організації партії», - йдеться у повідомленні.

Відзначається, що він буде займатися політично-правовою роботою. Варто відзначити, що очолює обласну партійний осередок депутат Ігор Кононенко.

Довідка:

Віталій Ярема — був народним депутатом України від партії «Батьківщина», колишнім начальник Головного управління МВС України в місті Києві (2005–2010), генерал-лейтенантом міліції у відставці. Крім того, Ярема обіймав посаду Генерального прокурора України з 19 червня 2014 по 10 лютого 2015.