Українські слідчі побоялися допитати Зеленського

Наскільки ж недолуго зараз виглядає звіт ТСК Верховної Ради по «вагнерівцям»

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Отчет главы временной следственной комисии по расследованию причин провала спецоперации Марьяны Безуглой подтвердил, что спецоперация была, но кто ее отменил неизвестно, потому что комиссия побоялась допросить Зеленского, Ермака и Демченко.

Какое самое главное достижение ТСК Безуглой?

1. Спецоперацию по захвату вагнеровцев проводила военная разведка Украины, операция была провалена. Это имеет принципиальное значение, поскольку президент Зеленский вначале сказал, что спецоперации не было, затем сказал, что спецоперация была, но не украинская. А глава офиса президента Ермак 18.09.2020 заявил, что «спецоперация – это выдумка от начала и до конца, Бутусов написал статью по материалам российской «Комсомольской правды». ТСК разоблачила во лжи Зеленского и Ермака. Надеюсь, что ОП принесет извинения за эту ложь и за масштабную кампанию дискредитации против меня, которую они устроили.

2. Легализованы и подтверждены личности непосредственных участников спецоперации, сотрудников ГУР МО. То есть теперь их имена известны, и они могут, теоретически, делать публичные выступления.

3. Комиссия не нашла никаких оснований для выдвижения каких-либо претензий или подозрений к сотрудникам ГУР МО, и не считает их действия причиной провала спецоперации. То есть не Бурба несет ответственность за перенос спецоперации, а тот его начальник, кто был на совещании. А там был Верховный Главнокомандующий.

Что не сделала ТСК и почему?

1. Не установлена цепочка управления. Комиссия получила информацию от участников спецоперации о том, что спецоперация была санкционирована министром обороны Андреем Тараном в начале июля 2020-го года. Однако начальник ГУР МО Бурба был вызван к офис президента на совещание для доклада накануне спецоперации. Кто и зачем устроил этот «колхоз», если уже была санкция министра? Почему самого министра не пригласили? Кто приказал перенести спецоперацию, после чего произошел провал? Все это комиссия не установила.

2. Не проведен допрос ключевых свидетелей. О спецоперации узнали президент Зеленский, глава ОП Ермак, начальник комитета по разведке Демченко, замглавы ОП Машовец, первый зампред СБУ Баранецкий, секретарь президента Левченко. Но ни один из этих людей не допрошен. А ведь эти люди в кругу вероятных подозреваемых в провале.

3. Не дана оценка цепочке провалов ГУР МО, котоыре последовали один за другим в июле-декабре 2020-го года. Я дал показания об этом на заседании ТСК, назвал все эпизоды, об этом говорили и сотрудники ГУР МО. Но ТСК не указала, что провал спецоперации по захвату вагнеровцев не был случайностью – это было звено в цепи аналогичных событий. И все это произошло сразу после того, как главой комитета по разведке был назначен Руслан Демченко.

4. ТСК не дала оценку полной бездеятельности правоохранительных органов. Прошло 15 месяцев, а ДБР и ОГПУ, которые ведут следствие, не проводят никаких следственных действий. Не допрашивают, не оглашают результаты работы. Если Зеленский, Ермак и Демченко невиновны – так что мешает провести следственные действия, и сделать заключение и закрыть дело за отсутствием состава преступления? Или состав преступления все-таки есть и вам запретили расследовать что-либо?

В общем, ТСК не закрыла проблему Вагнергейта, а подчекрнула очевидное: к провалу спецоперации причастен офис президента, а утечка информации произошла от одного из участников совещания в кабинете Зеленского.

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Джерело: блог Юрія Бутусова

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