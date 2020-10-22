Опитування Зеленського: 25% українців проти, а 23% вважають його незаконним документ



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Опитування Зеленського профінансує провладна партія Слуга народу

В українців зростає інтерес до ініційованого Зеленським опитування, яке він запланував провести у день виборів

Соціологічна група «Рейтинг» зафіксувала поступове зростання інтересу до опитування президента Зеленського, яке він ініціював провести у день виборів 25 жовтня. Про це свідчать результати соцопитування, проведеного 20-21 жовтня.

Так, 70% респондентів знають, що президент Зеленський оголосив проведення всенародного опитування у день виборів 25 жовтня (35% заявили, що добре знають про це, 35% – щось чули). 29% нічого про це не знають. Відносно вищий рівень обізнаності про президентську ініціативу фіксується серед мешканців обласних центрів та Києва, старшого населення, виборців партії «Сила і честь», «Європейської солідарності», партії Шарія та «Свободи».

43% опитаних позитивно ставляться до ідеї президента провести всенародне опитування у день виборів. 30% – нейтрально і 25% – негативно. Відносно гірше ставляться до цієї ідеї мешканці Києва та Галичини, старші опитані, виборці партії «Європейська солідарність». Позитивно цю ініціативу сприймають молодші опитані та симпатики партії «Слуга народу».





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63% респондентів вважають ініціативу президента законною.23% – протилежної думки. Лише прихильники «Європейської солідарності» у своїй більшості вважають опитування президента незаконним. Виборці інших партій у своїй відносній більшості вважають опитування законним.

Також понад тиждень в інформаційному просторі велась дискусія щодо того, хто профінансує так зване опитування Зеленського. Адже законних підстав проводити його за бюджетний кошт немає.