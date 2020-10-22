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    Опитування Зеленського: 25% українців проти, а 23% вважають його незаконним

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    <span>Опитування Зеленського&nbsp;<span>профінансує провладна партія&nbsp;</span><em>Слуга народу</em></span> - Опитування Зеленського: 25% українців проти, а 23% вважають його незаконним
    Опитування Зеленського профінансує провладна партія Слуга народу

    В українців зростає інтерес до ініційованого Зеленським опитування, яке він запланував провести у день виборів

    Соціологічна група «Рейтинг» зафіксувала поступове зростання інтересу до опитування президента Зеленського, яке він ініціював провести у день виборів 25 жовтня. Про це свідчать результати соцопитування, проведеного 20-21 жовтня.

    Так, 70% респондентів знають, що президент Зеленський оголосив проведення всенародного опитування у день виборів 25 жовтня (35% заявили, що добре знають про це, 35% – щось чули). 29% нічого про це не знають. Відносно вищий рівень обізнаності про президентську ініціативу фіксується серед мешканців обласних центрів та Києва, старшого населення, виборців партії «Сила і честь», «Європейської солідарності», партії Шарія та «Свободи».

    43% опитаних позитивно ставляться до ідеї президента провести всенародне опитування у день виборів. 30% – нейтрально і 25% – негативно. Відносно гірше ставляться до цієї ідеї мешканці Києва та Галичини, старші опитані, виборці партії «Європейська солідарність». Позитивно цю ініціативу сприймають молодші опитані та симпатики партії «Слуга народу».


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    63% респондентів вважають ініціативу президента законною.23% – протилежної думки. Лише прихильники «Європейської солідарності» у своїй більшості вважають опитування президента незаконним. Виборці інших партій у своїй відносній більшості вважають опитування законним.

    Як відомо, цієї неділі 25 жовтня в Україні відбудуться вибори депутатів місцевих та сільських рад, селищних та міських голів.
    13 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував проведення у день виборів 25 жовтня всенародного опитування, на якому українцям запропонують дати відповідь на п’ять питань. Самі питання Зеленський озвучував поетапно. Так, 16 жовтня, Зеленський озвучив останні три питання «всеукраїнського опитування». 
    Також понад тиждень в інформаційному просторі велась дискусія щодо того, хто профінансує так зване опитування Зеленського. Адже законних підстав проводити його за бюджетний кошт немає.
    Зрештою, 21 жовтня провладна партія «Слуга народу» повідомила, хто заплатить за всенародне опитування Зеленського. Отже, всенародне опитування, ініційоване президентом Зеленським у день виборів 25 жовтня, проведуть за гроші партії «Слуга народу».
     Читайте також: Голова Комітету виборців: Фраза Зеленського «Україна – це ти» – нечесна агітація
    Європейська солідарність соцопитування рейтинг партії Володимир Зеленський президент партія Слуга народу
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