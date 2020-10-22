Порошенко пояснив, чому Зеленський погодився провести парад на День Незалежності у 2021 році



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Цьогоріч на День Незалежності у Києві відбувся Марш захисників України

Зеленський запланував військовий парад на 30 річницю Незалежності

Володимир Зеленський був змушений призначити проведення військового параду на 30-ту річницю Незалежності України, бо опозиція, ветерани і волонтери все одно б провели його – з президентом чи без.

Про це розповів у Запоріжжі п’ятий президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко. Зустрічаючись із медиками та пацієнтами клініки Святого Миколая, де в тому числі проходять лікування поранені учасники війни проти російської агресії, Порошенко наголосив – армія має відчувати захист і повагу українського суспільства.

«Загадайте: ще у 2019 році під час святкування Дня Незалежності Зеленський сказав, що ніколи не буде військового параду. Цього року ми провели парад – а він знову боровся проти параду. Для чого він це робив? Бо він боїться армії, боїться ветеранів. Не відчуває, воно не його. В нього – відосики», – говорить Порошенко.

«І лише після того, як ми на День Захисника України чітко сказали: ми радимо вам провести парад, інакше ми його проведемо без вас – він зламався і на сьогоднішній день оголосив «добре, наступного року парад буде», – зазначив п’ятий президент.

«І по кожній ініціативі ми будемо діяти саме так. Для того, щоб забезпечити те, що потрібно країні: захист армії, захист лікаря, захист громадян. Захист місцевого самоврядування», – наголосив лідер опозиції.

24 серпня Україна відзначала День Незалежності. Зокрема на Софіївській площі відбулося офіційне святкування. Там президент Зеленський заявив, що великий парад відбудеться тоді, коли Україна поверне всі свої території.

Згодом концерт Зеленського потрапив у скандал: митці не давали дозвіл на використання своїх пісень.

Разом з тим військові і ветерани російсько-української війни провели у Києві Марш захисників України.

До слова, цьогорічне офіційне святкування Дня Незалежності у Києві коштувало щонайменше 1,6 мільйона гривень. При цьому в уряді та місцевій владі кажуть, що не платили за концерт з зірками.

Журналісти також звертались до Офісу президента з питаннями про те, хто і на яку суму оплатив музикальну програму, на якій підставі були використані музикальні твори без зазначення їхніх авторів, хто займався організацією програми тощо.

Зазначимо, що минулого 2019 року уряд заплатив за святкування 259,6 тисячі, столиця – 290 тисяч.