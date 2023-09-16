Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський розповів про підготовку Форуму оборонних індустрій

Надія Карбунар
glavcom.ua
Зеленський розповів про підготовку Форуму оборонних індустрій
Інтерес до Форуму – дуже високий, запевнив Зеленський
фото: Офіс президента

Уже 86 провідних оборонних компаній світу – а це 21 країна – підтвердили свою участь у Форумі

Президент України Володимир Зеленський наприкінці 570-го дня повномасштабного вторгнення звернувся до народу. Він розповів про підготовку Форуму оборонних індустрій, подякував міжнародним партнерам та воїнам, які тримають фронт.

«Бажаю здоров’я, шановні українці, українки! День сьогодні змістовний – готуємо сильну другу половину вересня. Сильну як заходами в нашій міжнародній роботі з партнерами, так і тим, які рішення реалізуємо тут, в Україні. Вже заплановані десятки перемовин, вже є чіткий графік зустрічей.

Будуть і не менш чіткі та конкретні результати.

Друге, про що важливо сказати.

Продовжуємо підготовку Форуму оборонних індустрій – першого такого заходу, який відбудеться в Україні. Вже цієї осені відбудеться.

Інтерес до Форуму – дуже високий. Це повністю відображає силу й потенціал України – нашу спроможність захистити себе і допомогти іншим країнам берегти свободу та міжнародний порядок… Вже 86 провідних оборонних компаній світу – а це 21 країна – підтвердили свою участь у Форумі.

Наше завдання абсолютно очевидне – дати всі можливості Україні виробляти зброю й снаряди, дати сучасні технології, щоб мати надійний захист від будь-яких форм агресії. Та, окрім цього, звичайно, поширити наш досвід захисту, досвід української оборони серед союзників і партнерів. Світ повинен бути сильнішим, ніж будь-яка загроза життю від будь-яких агресорів чи терористів.

За цей тиждень ми маємо й суттєвий прогрес у реалізації наявних оборонних домовленостей та інших пакетів підтримки.

Данія – дякую за новий оборонний пакет, і це вже 12-й пакет. Техніка, боєприпаси, ракети для нашого захисту неба. Німеччина – дякую за нову партію військової допомоги. Бельгія – затверджено участь у тренуванні наших пілотів. Дякую! Норвегія – рішення про додаткові кошти на відновлення України. Дуже важливо. Дякую! Південна Корея – дякую за нову домовленість про фінансову підтримку! Сполучені Штати – нове рішення про санкції, щоб обмежити здатність Росії до терору. Дякую!

І, звичайно, наші воїни. Всі бригади й підрозділи, які зараз у боях. Харківщина, Донеччина, Луганщина, Запорізька область, Херсонщина. І ті, хто вже відзначився на тижні потрібними Україні результатами, і ті, хто, я впевнений, готується дати Україні успіхи.

Дякую вам! Всі ми пишаємося нашими воїнами! І готуємося зробити наші сили оборони та безпеки міцнішими!

Слава Україні!».

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки готуються оголосити новий пакет військової допомоги для України. 

До слова, Володимир Зеленський має намір відвідати Вашингтон наступного тижня після зустрічі світових лідерів на Генеральній Асамблеї ООН в Нью-Йорку.

Візит Зеленського був узгоджений з адміністрацією Байдена, щоб змусити Конгрес надати Україні додаткову допомогу в розмірі $24 млрд.

Візит президента України на Капітолійський пагорб попередньо запланований на наступний четвер, 21 вересня. Ті, хто знайомий із планами українського лідера, говорили на умовах анонімності, оскільки не мали повноважень публічно обговорювати візит.

Теги: Німеччина Запорізька область боєприпаси Володимир Зеленський Харківщина технології українці Норвегія Херсонщина Донеччина Бельгія санкції Південна Корея Луганщина фронт

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський підписав закон про легалізацію ГМО
Зеленський підписав закон про легалізацію ГМО
Вчора, 15:19
Майбутні спецоперації ЗСУ та постачання зброї: Зеленський провів засідання Ставки
Майбутні спецоперації ЗСУ та постачання зброї: Зеленський провів засідання Ставки
Вчора, 20:20
Єврокомісія ухвалила рішення щодо ввезення українського зерна. Зеленський відреагував (відео)
Єврокомісія ухвалила рішення щодо ввезення українського зерна. Зеленський відреагував (відео)
Вчора, 21:42

Політика

Зеленський розповів про підготовку Форуму оборонних індустрій
Зеленський розповів про підготовку Форуму оборонних індустрій
Чи будуть вибори у 2024 році? Відповідь уряду
Чи будуть вибори у 2024 році? Відповідь уряду
Єврокомісія ухвалила рішення щодо ввезення українського зерна. Зеленський відреагував (відео)
Єврокомісія ухвалила рішення щодо ввезення українського зерна. Зеленський відреагував (відео)
СБУ затримала нардепа Шуфрича, уряд вніс в Раду проєкт бюджету на 2024 рік. Головне за 15 вересня
СБУ затримала нардепа Шуфрича, уряд вніс в Раду проєкт бюджету на 2024 рік. Головне за 15 вересня
Майбутні спецоперації ЗСУ та постачання зброї: Зеленський провів засідання Ставки
Майбутні спецоперації ЗСУ та постачання зброї: Зеленський провів засідання Ставки
Чи підтримував Медведчук Тимошенко? Лідерка «Батьківщини» програла суд Лещенку
Чи підтримував Медведчук Тимошенко? Лідерка «Батьківщини» програла суд Лещенку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
43K
Чому поліція викликає непридатних до служби?
32K
Окупанти виявили зрадника в компанії з виробництва дронів
25K
Шойгу показав Кім Чен Ину «Кинджал» (фото, відео)
13K
Шевченко повторив свій хитрий трюк, забивши гол у ворота італійця (відео)
9396
16 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9290
Пожежа в РФ, суд збільшив розмір застави Коломойському: головне за ніч

Новини

Радник прем‘єр-міністра оцінив стан підготовки обленерго до зими
Сьогодні, 11:05
ЗСУ просуваються на двох напрямках: Генштаб назвав райони, де є успіх
Сьогодні, 07:35
В Україні стане прохолодніше: прогноз погоди на 16 вересня
Сьогодні, 05:22
16 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Гендиректор «Української бронетехніки» заявив про ознаки диверсії проти ВПК
Вчора, 20:15
Найближчим часом «Нафтогаз» перевиконає план накопичення газу до зими – заява компанії
Вчора, 12:02

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту