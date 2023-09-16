Зеленський розповів про підготовку Форуму оборонних індустрій

Уже 86 провідних оборонних компаній світу – а це 21 країна – підтвердили свою участь у Форумі

Президент України Володимир Зеленський наприкінці 570-го дня повномасштабного вторгнення звернувся до народу. Він розповів про підготовку Форуму оборонних індустрій, подякував міжнародним партнерам та воїнам, які тримають фронт.

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«Бажаю здоров’я, шановні українці, українки! День сьогодні змістовний – готуємо сильну другу половину вересня. Сильну як заходами в нашій міжнародній роботі з партнерами, так і тим, які рішення реалізуємо тут, в Україні. Вже заплановані десятки перемовин, вже є чіткий графік зустрічей.

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Будуть і не менш чіткі та конкретні результати.

Друге, про що важливо сказати.

Продовжуємо підготовку Форуму оборонних індустрій – першого такого заходу, який відбудеться в Україні. Вже цієї осені відбудеться.

Інтерес до Форуму – дуже високий. Це повністю відображає силу й потенціал України – нашу спроможність захистити себе і допомогти іншим країнам берегти свободу та міжнародний порядок… Вже 86 провідних оборонних компаній світу – а це 21 країна – підтвердили свою участь у Форумі.

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Наше завдання абсолютно очевидне – дати всі можливості Україні виробляти зброю й снаряди, дати сучасні технології, щоб мати надійний захист від будь-яких форм агресії. Та, окрім цього, звичайно, поширити наш досвід захисту, досвід української оборони серед союзників і партнерів. Світ повинен бути сильнішим, ніж будь-яка загроза життю від будь-яких агресорів чи терористів.

За цей тиждень ми маємо й суттєвий прогрес у реалізації наявних оборонних домовленостей та інших пакетів підтримки.

Данія – дякую за новий оборонний пакет, і це вже 12-й пакет. Техніка, боєприпаси, ракети для нашого захисту неба. Німеччина – дякую за нову партію військової допомоги. Бельгія – затверджено участь у тренуванні наших пілотів. Дякую! Норвегія – рішення про додаткові кошти на відновлення України. Дуже важливо. Дякую! Південна Корея – дякую за нову домовленість про фінансову підтримку! Сполучені Штати – нове рішення про санкції, щоб обмежити здатність Росії до терору. Дякую!

І, звичайно, наші воїни. Всі бригади й підрозділи, які зараз у боях. Харківщина, Донеччина, Луганщина, Запорізька область, Херсонщина. І ті, хто вже відзначився на тижні потрібними Україні результатами, і ті, хто, я впевнений, готується дати Україні успіхи.

Дякую вам! Всі ми пишаємося нашими воїнами! І готуємося зробити наші сили оборони та безпеки міцнішими!

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Слава Україні!».

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки готуються оголосити новий пакет військової допомоги для України.

До слова, Володимир Зеленський має намір відвідати Вашингтон наступного тижня після зустрічі світових лідерів на Генеральній Асамблеї ООН в Нью-Йорку.

Візит Зеленського був узгоджений з адміністрацією Байдена, щоб змусити Конгрес надати Україні додаткову допомогу в розмірі $24 млрд.

Візит президента України на Капітолійський пагорб попередньо запланований на наступний четвер, 21 вересня. Ті, хто знайомий із планами українського лідера, говорили на умовах анонімності, оскільки не мали повноважень публічно обговорювати візит.