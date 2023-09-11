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Відносини США та В'єтнаму виходять на новий рівень: підписано історичний договір

Діана Гасюк
glavcom.ua
Відносини США та В'єтнаму виходять на новий рівень: підписано історичний договір
Президент США Джо Байден
фото: Reuters

Угода ставить Сполучені Штати в один ряд із Китаєм, а також Індією, Росією та Південною Кореєю на найвищому рівні в’єтнамської ієрархії дипломатичних відносин

Під час візиту президента США Джо Байдена до В’єтнаму було досягнуто домовленість про підвищення рівня двосторонніх відносин до стратегічного партнерства широкого спектра. Про це повідомляє Reuters.

Ця угода ставить Сполучені Штати в один ряд із Китаєм, а також Індією, Росією та Південною Кореєю на найвищому рівні в’єтнамської ієрархії дипломатичних відносин.

Через півстоліття після тривалого й жорстокого конфлікту часів холодної війни Байден прибув до Ханоя на церемонію, організовану правлячою Комуністичною партією, на якій школярі розмахували американськими прапорами, а почесна варта тримала багнети.

 Байден відзначив кроки, зроблені для покращення зв’язків.

«Ми можемо простежити 50-річну дугу прогресу між нашими націями, від конфлікту до нормалізації, до цього нового підвищеного статусу», – сказав він.

Партнерство з В’єтнамом є частиною прагнення адміністрації Байдена «продемонструвати індо-тихоокеанським партнерам і всьому світу, що Сполучені Штати є тихоокеанською державою, і ми нікуди не йдемо», – сказав Байден журналістам після зустрічі в Ханої. 

Очікується, що найвищі посадові особи Китаю, включаючи президента Сі Цзіньпіна, відвідають В’єтнам найближчими днями або тижнями, повідомили офіційні особи та дипломати, оскільки Ханой прагне підтримувати добрі відносини з усіма наддержавами.

Байден також сказав у Ханої, що він розмовляв із заступником Сі на G20, і що вони говорили про стабільність.

В’єтнам переживає холодні відносини між Вашингтоном і Пекіном, оскільки експортер технологій і текстилю шукає власну точку опори в міжнародній конкуренції, щоб стати центром недорогого виробництва.

Як повідомлялося, Президент Сполучених Штатів Джо Байден планував відвідати В'єтнам 10 вересня

Теги: росія Південна Корея Китай Індія президент школярі Сі Цзіньпін

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