Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Авіація ЗСУ розгромила особовий склад ворога та ППО окупантів – Генштаб

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Авіація ЗСУ розгромила особовий склад ворога та ППО окупантів – Генштаб
фото: Генштаб

Протягом доби відбулось 28 бойових зіткнень

Триває 590-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України.  Противник і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах, внаслідок чого, на жаль, є постраждалі серед цивільного населення. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Протягом доби відбулось 28 бойових зіткнень. Ворог завдав 2 ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також, російська федерація завдала чергового удару по Україні, застосувавши 33 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України, знищено 25 ворожих «шахідів». Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На Волинському та Поліському напрямках

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи ЗС Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Вовківка, Степне, Новодмитрівка, Попівка Сумської області; Вовчанськ, Гатище, Землянки Харківської області.

На Куп’янському напрямку

Наші захисники відбили атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області. Противник завдав авіаційних ударів біля населених пунктів Подоли, Іванівка, Синьківка, Петропавлівка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали райони понад 15 населених пунктів, зокрема Кам’янка, Дворічна, Берестове, Кислівка, Іванівка Харківської області.

На Лиманському напрямку

Сили оборони відбили 5 атак ворога в районі східніше Макіївки Луганської області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Піски-Радьківські Харківської області, Білогорівка Луганської області та Спірне, Веселе Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку

Противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі південніше Андріївки Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Кліщіївка та Андріївка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 15 населених пунктів, зокрема Хромове, Часів Яр, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку

Противник завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку

Протягом доби сили оборони успішно відбили близько 10 атак ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новомихайлівка та Костянтинівка. Під вогнем окупантів перебувало близько 10 населених пунктів, зокрема Красногорівка, Мар'їнка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку

Наші захисники відбили атаки ворога в районі населених пунктів Вугледар, Золота Нива, Старомайорське Донецької області та північніше Приютне Запорізької області. Окупанти завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Водяне. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед яких Водяне, Вугледар, Урожайне, Сторожеве  Донецької області.

На Запорізькому напрямку

Сили оборони успішно відбили атаки ворога в районі північно-східніше Новопрокопівки. Окупанти завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Мала Токмачка. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема Полтавка, Гуляйполе, Мала Токмачка, Роботине, П’ятихатки, Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку

Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали населені пункти Антонівка та Херсон. Водночас, сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та три по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному пункту управління, одному засобу протиповітряної оборони, шість артилерійських засобах, одному району зосередження особового складу та по одній станції РЕБ противника.

Нагадаємо, ЗСУ повідомили, як прихід холодів позначиться на перебігу бойових дій.

Теги: Костянтинівка ворог населення озброєння інфраструктура Херсон Авдіївка Генштаб авіація окупанти Вугледар

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ продовжили штурм під Бахмутом та просунулися на кількох напрямках – ISW
ЗСУ продовжили штурм під Бахмутом та просунулися на кількох напрямках – ISW
23 вересня, 05:12
ЗСУ звільнили ще два кілометри територій на одному напрямку – ISW
ЗСУ звільнили ще два кілометри територій на одному напрямку – ISW
26 вересня, 04:05
До складу контрдиверсійних груп входять представники ЗСУ, СБУ, НГУ та Нацполіції
Генерал розповів, як ЗСУ протидіють російським диверсантам на півночі
9 вересня, 08:14
Росіяни продовжують наживатись на українських фермерах
Окупанти вигадали схему заробітку на українських фермерах
1 жовтня, 01:06
Окупанти вдарили по Запоріжжю
Окупанти вдарили по Запоріжжю
12 вересня, 13:39
Сьогодні в Росії обговорюють питання додаткової публічної хвилі мобілізації
Чи готова Росія до масштабного наступу: дані розвідки
14 вересня, 13:55
Окупанти заявили про атаку на нафтобазу «Роснафти»
Окупанти заявили про атаку на нафтобазу «Роснафти»
18 вересня, 15:43
ЗСУ в боях за Бахмут розбили найкращі бригади окупантів
ЗСУ в боях за Бахмут розбили найкращі бригади окупантів
18 вересня, 17:29
У російському дубляжі замість «росіян» герої кажуть «Азов» та «бойовики»
Хто вбивав маріупольців? Росіяни сфальсифікували дубляж американського серіалу
29 вересня, 18:59

Події в Україні

«Великий контрнаступ» росіян. Військовий експерт назвав найвірогідніші напрямки атак
«Великий контрнаступ» росіян. Військовий експерт назвав найвірогідніші напрямки атак
Теракт на Харківщині: село готується до масового поховання мешканців (відео)
Теракт на Харківщині: село готується до масового поховання мешканців (відео)
Авіація ЗСУ розгромила особовий склад ворога та ППО окупантів – Генштаб
Авіація ЗСУ розгромила особовий склад ворога та ППО окупантів – Генштаб
Майже 13 млн грн збитків «Укрспецекспорт»: підозрюються ексдиректор та син посадовця РНБО
Майже 13 млн грн збитків «Укрспецекспорт»: підозрюються ексдиректор та син посадовця РНБО
Партизани у Криму виявили переміщення розконсервованої радянської техніки
Партизани у Криму виявили переміщення розконсервованої радянської техніки
Удар по Харкову: МВС показало перші кадри після обстрілу (відео)
Удар по Харкову: МВС показало перші кадри після обстрілу (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
71K
«Великий російський наступ». Що готує генерал Герасимов?
34K
Про тригодинний виступ Путіна. Коротко
30K
Ексвикладачка столичного університету Більченко відкрито підтримала вбивства українців (фото)
13K
Повістку кинули до поштової скриньки: ТЦК роз’яснив, чи потрібно йти у військкомат
12K
Арестович збурив мережу реакцією на теракт у селі Гроза
9214
Оголені жінки і докази воєнних злочинів: хакери зламали пошту полковника росгвардії (фото)

Новини

Війська РФ завдали удару по центру Харкова
Сьогодні, 07:12
Склади, ракетні комплекси і вузли зв’язку: окупанти зазнали нищівних ударів
Сьогодні, 07:05
Анонс «Рамштайну» і готовність Трампа стати спікером Палати представників: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
Канадські військові показали, як навчають українських бійців тактичної медицини
Сьогодні, 06:20
Хмарність та невеликі дощі: прогноз погоди на 6 жовтня
Сьогодні, 05:05
«Повернусь і спалю цей російський паспорт» – перехоплення ГУР
Сьогодні, 04:41

Прес-релізи

Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
4 жовтня, 13:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту