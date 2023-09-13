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Зеленський звільнив державного уповноваженого АМКУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський звільнив державного уповноваженого АМКУ
фото з відкритих джерел

Тищика звільнено згідно з поданою заявою

Президент України Володимир Зеленський звільнив Сергій Тищика з посади державного уповноваженого Антимонопольного комітету України. Відповідний указ №582/2023 глава держави підписав сьогодні.

Зазначається, що Тищика звільнено згідно з поданою заявою.

Зеленський звільнив державного уповноваженого АМКУ фото 1

Нагадаємо, 5 вересня парламент підтримав звільнення голови Антимонопольного комітету Ольги Піщанської. Згодом стало відомо, що Піщанська залишає посаду, оскільки готується до призначення в Фонд держмайна.

6 вересня 250 голосами Рада призначила колишнього очільника Донецької ОВА Павла Кириленка на посаду голови Антимонопольного комітету України.

 

Теги: війна Антимонопольний комітет президент

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