Зеленський звільнив державного уповноваженого АМКУ

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Нагадаємо, 5 вересня парламент підтримав звільнення голови Антимонопольного комітету Ольги Піщанської. Згодом стало відомо, що Піщанська залишає посаду, оскільки готується до призначення в Фонд держмайна.

Зазначається, що Тищика звільнено згідно з поданою заявою.

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Президент України Володимир Зеленський звільнив Сергій Тищика з посади державного уповноваженого Антимонопольного комітету України. Відповідний указ №582/2023 глава держави підписав сьогодні.

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