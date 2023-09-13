Зеленський звільнив державного уповноваженого АМКУ
Тищика звільнено згідно з поданою заявою
Президент України Володимир Зеленський звільнив Сергій Тищика з посади державного уповноваженого Антимонопольного комітету України. Відповідний указ №582/2023 глава держави підписав сьогодні.
Зазначається, що Тищика звільнено згідно з поданою заявою.
Нагадаємо, 5 вересня парламент підтримав звільнення голови Антимонопольного комітету Ольги Піщанської. Згодом стало відомо, що Піщанська залишає посаду, оскільки готується до призначення в Фонд держмайна.
6 вересня 250 голосами Рада призначила колишнього очільника Донецької ОВА Павла Кириленка на посаду голови Антимонопольного комітету України.
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