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Ллойд Остін анонсував зустріч із Зеленським у Пентагоні

Діана Гасюк
glavcom.ua
Ллойд Остін анонсував зустріч із Зеленським у Пентагоні
Ллойд Остін, міністр оборони США
фото з відкритих джерел

Зустріч відбудеться у четвер, 21 вересня у Пентагоні

Ллойд Остін, міністр оборони США, планує провести зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Про це Ллойд Остін повідомив під час брифінгу за результатами зустрічі союзників України у форматі «Рамштайн».

За словами Остіна, ця зустріч відбудеться у четвер, 21 вересня у Пентагоні.

«Це 15-те засідання, і кожного разу мене вражає відданість більше 50- ти країн, які тут зібрались, щоб допомогти Україні у захисті. Вперше до нас приєднався міністр оборони України Умєров. Також я очікую зустрітись з президентом Зеленським у четвер у Пентагоні», – сказав він.

Міністр оборони США наголосив, що наразі задоволений результатами проведеного засідання.

Нагадаємо, що міністр оборони Рустем Умєров підбив перші підсумки 15-ї зустрічі Контактної групи з оборони України. За його словами, він провів «продуктивні зустрічі» на полях події на авіабазі Рамштайн. Також міністр заявив, що головна мета – підготовка Сил оборони України майбутнього. Для цього Міністерство оборони визначило п’ять кластерів, які потребуватимуть першочергової уваги: протиповітряна оборона; артилерія; авіація; ВМС; бронетехніка.

Умєров закликав наших партнерів продовжувати підтримувати Україну та окреслив пріоритетні потреби. За його словами, партнери вкотре підтвердили свої зобовʼязання щодо підтримки України.

До слова, американські танки M1A1 Abrams прибудуть в Україну протягом кількох днів.

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Теги: міністр авіація танки Рустем Умєров Володимир Зеленський

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