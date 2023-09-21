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Ще одна країна вичерпала можливості з прийому мігрантів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ще одна країна вичерпала можливості з прийому мігрантів
В Йорданії біженці із Сирії становлять понад третину населення
фото з відкритих джерел

Король Йорданії Абдалла ІІ пожалівся, що міжнародна спільнота не допомагає впоратись із навалою біженців із Сирії 

Можливості Йорданії щодо надання необхідних послуг біженцям перевищили свої межі через брак коштів та міжнародної допомоги. Про це заявив король Йорданії Абдалла ІІ, пише «Сіньхуа».

«Біженці – наші брати, наші сестри. Вони сподіваються, що наші країни допоможуть покінчити з кризами, які змусили їх покинути свої будинки», – сказав король, виступаючи на 78-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Абдалла ІІ заявив, виживання біженців залежить від міжнародної спільноти, проте в останні місяці численні агентства ООН, які надають життєво важливі послуги із задоволення потреб біженців, були змушені скоротити підтримку через гостру нестачу коштів.

За його словами, в Йорданії, де біженці становлять понад третину населення, що налічує 11 млн осіб, скорочення підтримки призвело до того, що сотні тисяч біженців опинилися в невизначеності.

Йорданці серйозно ставляться до свого обов'язку перед нужденними і Йорданія зробила все можливе, щоб забезпечити гідне життя біженцям, зазначив монарх.

Король зазначив, майже половина з 1,4 млн сирійських біженців, що перебувають в Йорданії, молодші за 18 років, і для багатьох з них Йорданія – єдине місце, яке вони коли-небудь знали.

Абдалла II додав, що майбутнє сирійських біженців – у їхній країні, а не в країнах, що приймають. Але доки вони не зможуть повернутися (на батьківщину), Йорданія повинна робити все можливе для них, сказав Абдалла II.

Насправді біженці не хочуть повертатись. Навпаки, з розвитком кризи все більше сирійців залишатимуть свою країну. І Йорданія не матиме ні можливостей, ні ресурсів, щоб прийняти у себе більше біженців, сказав він.

Необхідно знайти політичне рішення, яке відповідає резолюції Ради Безпеки ООН 2254. За його словами, шлях до цього відкриває покроковий підхід, який передбачає поетапне врегулювання кризи та усунення всіх її наслідків.

«Досі ми захищатимемо нашу країну від будь-яких майбутніх загроз, які криза може стати проблемою для нашої національної безпеки», – сказав Абдалла II.

Нагадаємо, від навали біженців дуже страждає Італія. Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні звернулася до Євросоюзу із проханням допомогти знизити потік мігрантів. Мелоні також запросила голову Європейської комісії Урсулу фон дер Ляйєн відвідати італійський острів Лампедуза, щоб стати свідком надзвичайної ситуації, що розгортається на тлі прибуття тисяч мігрантів на човнах із Північної Африки. 

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Теги: криза Йорданія населення біженці король

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