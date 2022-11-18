Ердоган після розмови з Путіним поговорив із Зеленським

Лідери України та Туреччини обговорили безпекову та енергетичну співпрацю

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом. Про це глава української держави повідомив у Twitter.

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Сторони обговорили продовження зернової угоди.

«У телефонній розмові з президентом Ердоганом привітали продовження зернової угоди. Подякував за підтримку нашої ініціативи «Зерно з України». Запевнив, що Україна залишатиметься гарантом продовольчої стабільності. Також обговорили безпекову та енергетичну співпрацю», – написав Зеленський.

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Раніше повідомлялося, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Лідери обговорили зерновий коридор і необхідність дипломатичних переговорів між Києвом та Москвою.

Раніше Ердоган заявив, що дуже важливо провести розслідування щодо падіння ракети у Польщі. Він також наголосив, що важливо поважати заяву РФ, яка запевнила, що нібито не має відношення до цього інциденту.

До відома, Байден й Ердоган провели на саміті G20 неоголошену зустріч.