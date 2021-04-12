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    Почесний патріарх Філарет: Епіфаній не хоче мене ані бачити, ані чути

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    Почесний патріарх Філарет поскаржився, що не може зв'язатися з Епіфанієм - Почесний патріарх Філарет: Епіфаній не хоче мене ані бачити, ані чути
    Почесний патріарх Філарет поскаржився, що не може зв'язатися з Епіфанієм
    Фото: Главком

    Філарет заявив, що вийшов зі складу ПЦУ

    Почесний патріарх Філарет розповів, що Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній не хоче ані бачити, ані чути його. Про це почесний патріарх ПЦУ Філарет заявив в ефірі Хард на телеканалі «Україна 24».

    «Я намагався з ним зв'язатися. Але він не хоче мене ані бачити, ані чути», - заявив Філарет.

    Він також заявив, що вийшов зі складу ПЦУ.

    Слід зазначити, що на сайті Помісної церкви він є в числі єпископів Української православної церкви.

    УПЦ КП була розпущена перед Об'єднавчим собором українських православних церков 15 грудня 2018 року, на якому ієрархи Київського патріархату, УАПЦ і УПЦ МП створили Православну церкву України. Колишній предстоятель УПЦ КП, почесний патріарх ПЦУ Філарет пізніше відмовився визнавати розпуск Київського патріархату, оскарживши в суді ліквідацію його статутів.

    Синод ПЦУ у відповідь усунув Філарета від управління Київської митрополією але залишив за ним титул почесного патріарха, довічне утримання і Володимирський собор.

    ПЦУ отримала Томос про автокефалію у січні 2019 року. Після цього Константинополь став вважати Православну церкву України єдиною визнаною правонаступницею Київської митрополії, яка існувала в складі Вселенського патріархату з 10 століття.

    Станом на жовтень 2020 року ПЦУ визнали чотири православні церкви: Вселенський патріархат, Александрійський патріархат, Православна церква Еллади та Православна церква Кіпру.

    З 11 жовтня 2018 року, коли відбулося скасування акту від 1686 року про тимчасову передачу Київської митрополії в управління Московської церкви, в Україні УПЦ МП більше не існує.

    У листопаді 2020 року патріарх Варфоломій заявив, що ієрархи РПЦ в Україні (УПЦ МП) вже не є місцевими правлячими єпископами і знаходяться в юрисдикції Вселенського патріархату через відмову від входження до складу ПЦУ.

    Також митрополит Онуфрій вже не розглядається Константинополем як канонічний митрополит Київський, а лише як ієрарх, що проживає в Києві.

    За словами патріарха Варфоломія, ПЦУ з січня 2019 року є єдиною канонічною автокефальною церквою на території України.

    Теги: Філарет церква РПЦ православна церква Україна томос УАПЦ Епіфаній Митрополит Онуфрій
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