Почесний патріарх Філарет: Епіфаній не хоче мене ані бачити, ані чути

Почесний патріарх Філарет поскаржився, що не може зв'язатися з Епіфанієм

Філарет заявив, що вийшов зі складу ПЦУ

Почесний патріарх Філарет розповів, що Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній не хоче ані бачити, ані чути його. Про це почесний патріарх ПЦУ Філарет заявив в ефірі Хард на телеканалі «Україна 24».

«Я намагався з ним зв'язатися. Але він не хоче мене ані бачити, ані чути», - заявив Філарет.

Він також заявив, що вийшов зі складу ПЦУ.

Слід зазначити, що на сайті Помісної церкви він є в числі єпископів Української православної церкви.

УПЦ КП була розпущена перед Об'єднавчим собором українських православних церков 15 грудня 2018 року, на якому ієрархи Київського патріархату, УАПЦ і УПЦ МП створили Православну церкву України. Колишній предстоятель УПЦ КП, почесний патріарх ПЦУ Філарет пізніше відмовився визнавати розпуск Київського патріархату, оскарживши в суді ліквідацію його статутів.

Синод ПЦУ у відповідь усунув Філарета від управління Київської митрополією але залишив за ним титул почесного патріарха, довічне утримання і Володимирський собор.

ПЦУ отримала Томос про автокефалію у січні 2019 року. Після цього Константинополь став вважати Православну церкву України єдиною визнаною правонаступницею Київської митрополії, яка існувала в складі Вселенського патріархату з 10 століття.

Станом на жовтень 2020 року ПЦУ визнали чотири православні церкви: Вселенський патріархат, Александрійський патріархат, Православна церква Еллади та Православна церква Кіпру.

З 11 жовтня 2018 року, коли відбулося скасування акту від 1686 року про тимчасову передачу Київської митрополії в управління Московської церкви, в Україні УПЦ МП більше не існує.

У листопаді 2020 року патріарх Варфоломій заявив, що ієрархи РПЦ в Україні (УПЦ МП) вже не є місцевими правлячими єпископами і знаходяться в юрисдикції Вселенського патріархату через відмову від входження до складу ПЦУ.

Також митрополит Онуфрій вже не розглядається Константинополем як канонічний митрополит Київський, а лише як ієрарх, що проживає в Києві.

За словами патріарха Варфоломія, ПЦУ з січня 2019 року є єдиною канонічною автокефальною церквою на території України.