Помісна церква розповіла, як причащатися та відвідувати храми під час карантину

Священники Помісної церкви подають причастя всім вірним, які звертаються, однак сповідь онлайн не звершується

Під час карантинних обмежень, часом суворих в окремих регіонах, вірні все частіше цікавляться: чи можливо відвідувати храми, як звершуються богослужіння, чи можна взяти участь у сповіді та причаститися, а також – чи священники Православної церкви України причащають хворих на коронавірус.

«Так, причащають, адже ми не можемо відмовити вірним у прийнятті Святих таїн. – йдеться у повідомленні Помісної церкви. - Водночас причастя відбувається з дотриманням усіх необхідних норм, аби уникнути ризиків зараження і не стати джерелом небезпеки для інших. Рекомендації для священнослужителів та парафіян ще у 2019 році ухвалені Священним синодом та відображені у документі «Практичні настанови у зв’язку з пандемією коронавірусної хвороби Covid-19».

У Помісній українській церкві нагадали, що вона завжди була, є і буде поруч зі своїм народом у будь-які моменти його історії, а особливо зараз – в період пандемії, спричиненої поширенням коронавірусу.

«Адже в цей непростий час люди потребують духовної підтримки, надії, віри, участі у святих таїнствах. Тому наша церква не відмежовується від народу, а, звершуючи своє служіння, робить все для того, аби допомогти людям та підтримати їх у цей складний період», – йдеться у повідомленні.

Богослужіння у храмах Української православної церкви звершуються із дотриманням карантинних вимог, а також проводяться онлайн-трансляції.

«Щосуботи наша церква продовжує приймати онлайн-записки за здоров’я та упокій близьких вам людей. З турботою про вірних, Священний синод помісної Української православної церкви при здійсненні таїнства сповіді закликав усіх максимально дотримуватися загальних правил щодо «соціальної дистанції» та вищевикладених настанов, а також допускати практику загальної Сповіді. Нагадаємо також, що у Православній церкві України сповідь онлайн не звершується. І причина не в тому, що ми не приймаємо сучасність, або не хочемо зробити доступними певні речі. А в тому, що таїнство покаяння, як і всі інші таїнства церкви, потребує особистої участі як священнослужителя, так і того, хто кається у гріхах. За допомогою сучасних технологій можливо проводити бесіди на духовні теми, зокрема й щодо гріхів та покаяння. Однак так само, як спогляданням їжі чи пиття не можна втамувати голод і спрагу, – таїнство не звершується заочно чи дистанційно», – розповіли у церкві.

Священники Помісної церкви подають причастя всім вірним, які звертаються, у будь-який час, як це робиться щодо хворих і у смертельній небезпеці. Також кожна людина завжди може звернутися до священників, які готові надати духовну підтримку, звершити таїнства сповіді та причастя, вживаючи належні заходи безпеки.

«Зауважимо, якщо з певних причин особисте спілкування з хворим неможливе, то духівник може провести духовну розмову та помолитися за здоров’я хворого, використовуючи засоби зв’язку, покладаючи надію на Боже милосердя. Пам'ятаймо, що ми маємо бути відповідальними та уважними один до одного. Сподіваємося, що з Божою поміччю ми неодмінно здолаємо цю згубну пошесть. І нехай наша діяльна віра, заснована на засадах любові до Бога і до ближнього, принесе нам оздоровлення і спасіння для душі й тіла», – резюмували у Помісній церкві.