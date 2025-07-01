Філатов вдруге звернувся до глави МВС через підготовку замаху

Мер Дніпра звинуватив Клименка в ігноруванні його попереднього звернення

Мер Дніпра Борис Філатов вдруге звернувся до керівника МВС Ігоря Клименка. Міський голова вимагає пояснень, чому правоохоронці не попередили його про підготовку потенційного замаху. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву політика.

Очільник Дніпра звинуватив Клименка у мовчанні після попереднього звернення. У ньому Філатов вимагав пояснити, чому оперативні підрозділи та слідчі МВС протягом тривалого часу замовчували факт існування списку наступних жертв підозрюваного у вбивстві Фаріон.

Мер пригадав слова Клименка про підготовку наступних замахів після того, як Вячеслав Зінченко виїжджав зі Львова. Повідомлялося, що підозрюваний шукав інформацію про засідання обласних рад. Водночас глава МВС розкрив імʼя лише однієї з потенційних жертв – нардепа Максима Бужанського.

«Мене дивує той факт, що Ви обрали публічно попередити лише одну ймовірну жертву. Натомість ані я, ані Сергій Стерненко, на якого підозрюваний у вбивстві Фаріон також мав досьє, не чули про це від Вас та Ваших підлеглих жодного слова. Навіть непублічно – хоча підстави були однакові. Чи не так, шановний Ігорю Володимировичу? Складається враження, що саме бездіяльність та небажання належним чином реагувати на інформацію про підготовку злочинів з боку працівників МВС України призвели до скоєння 01.05.2025 року чергового замаху на життя вже пана Стерненка», – написав він.

Філатов пригадав, що Росія заочно заарештувала та засудила його до дев’яти років ув’язнення. «1. Чому за наявності однакових підстав, я, як громадянин України та міський голова мільйонного міста, не був, на відміну від нардепа Бужанського, попереджений, що підозрюваний у вбивстві Фаріон має досьє також і відносно мене? 2. Чому працівники МВС України не поінформували мене про це ані після отримання даної інформації під час досудового розслідування, ані після замаху на Сергія Стерненка?» – йдеться у зверненні.

Нагадаємо, міський голова Дніпра Борис Філатов відкрито звернувся до міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка з офіційною заявою. Причиною звернення стало виявлення імені Філатова у списку осіб, досьє на яких знайшли у хмарному сховищі телефону В'ячеслава Зінченка, підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон.

До слова, Нацполіція прокоментувала інформацію про те, що підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеслав Зінченко нібито готував вбивство міського голови Дніпра Бориса Філатова.