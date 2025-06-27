Філатов звернувся до МВС: його ім'я у списку підозрюваного у вбивстві Фаріон

Філатов: як виявилося, до цього переліку внесено також і мене.

Мер Дніпра Борис Філатов звернувся до очільника МВС Клименка через виявлення його імені у «списку на знищення» підозрюваного у вбивстві Фаріон

Міський голова Дніпра Борис Філатов відкрито звернувся до міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка з офіційною заявою. Причиною звернення стало виявлення імені Філатова у списку осіб, досьє на яких знайшли у хмарному сховищі телефону В'ячеслава Зінченка, підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Бориса Філатова.

«Увечері 26.06.2025 року в багатьох українських ЗМІ зʼявилася новина про те, що під час засідання Шевченківського районного суду Львова, де розглядається кримінальне провадження відносно підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон, було зʼясовано, що в хмарному сховищі телефону ймовірного злочинця Зінченка є записи про знаходження там PDF-файлів із досьє не лише на загиблу, а й ще на низку людей. Це може свідчити про те, що був складений певний список громадян України, котрі підлягали фізичному знищенню. І, як виявилося, до цього переліку внесено також і мене», – розповів Борис Філатов.

Борис Філатов у своєму зверненні виклав низку фактів, та закликав прокоментувати їх очільника МВС:

19 червня 2024 року: У Львові скоєно вбивство Ірини Фаріон.

25 червня 2024 року: В'ячеслава Зінченка, підозрюваного у вбивстві, затримано у Дніпрі, де він тривалий час мешкав. При затриманні вилучено мобільний телефон як доказ.

25 грудня 2024 року: Досудове розслідування завершено, кримінальне провадження передано до суду.

13 березня 2025 року: Троє невідомих осіб у робочій формі компанії ДТЕК, використовуючи автомобіль з підробленими номерами, незаконно встановили камеру відеоспостереження біля офісу Бориса Філатова, розташованого поблизу його приватного будинку.

19 березня 2025 року: Факт незаконного встановлення камери повідомлено МВС України, проте, за словами Філатова, досі немає жодної реакції. Мер Дніпра підкреслює, що лише зараз, після оприлюднення інформації в суді, він зрозумів мету цих дій.

1 травня 2025 року: Український громадський діяч Сергій Стерненко, досьє на якого також містилося у телефоні Зінченка, пережив замах і отримав вогнепальне поранення. Особу, яка скоїла злочин, затримали на місці.

Аналізуючи ці події, Філатов доходить висновку про їхній взаємозв'язок, особливо після оприлюднення інформації про наявність низки досьє на відомих осіб.

Міський голова Дніпра наголошує, що основним завданням правоохоронних органів є захист законності, дотримання прав та свобод громадян, боротьба зі злочинністю, а також запобігання та профілактика правопорушень.

У зв’язку з цим, Борис Філатов просить Ігоря Клименка надати інформацію:

Чому він, як громадянин України та міський голова мільйонного прифронтового міста, не був попереджений працівниками МВС України про наявність досьє відносно нього у Зінченка?

Чому це не сталося ані після отримання цієї інформації під час досудового розслідування, ані після замаху на Сергія Стерненка, який також був фігурантом у цьому досьє і це несло потенційну загрозу життю Філатова?

Чому він дізнався вищевказану інформацію від журналістів, а не від представників правоохоронних органів?

Нагадаємо, у середу, 25 червня, у Львові розпочалося чергове судове засідання у справі вбивства мовознавці Ірини Фаріон. З'ясувалося, що підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеслав Зінченко активно слідкував за діяльністю мовознавиці та збирав необхідну інформацію. Про це повідомило «Суспільне» з залу суду, інформує «Главком».

У ході слідства було визначено, що підозрюваний Зінченко читав книжки, що пов'язані з психологією, криміналістикою, допитами та агентурними матеріалами. Прокурор у залі суду наголосив, що більшість з 52 книжок були російською мовою, серед них – «Робота з агентурою» та «Психологія допиту».

Також він шукав інформацію про зброю. Також вдалося проаналізувати пошукові запити, підписки Зінченка у телеграмі та знайти його старі повідомлення. За каналом покійної мовознавиці він також стежив і збирав необхідну інформацію.