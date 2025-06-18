На ідентифікацію тіл загиблих українців, переданих Росією, піде понад рік – МВС

Під час останнього обміну з РФ Україна отримала понад 6 тис. тіл загиблих

Україні знадобиться понад рік, щоб ідентифікувати тіла загиблих українських громадян, які передала Російська Федерація. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка в ефірі телемарафону.

Як зазначив міністр, у межах останніх обмінів вдалося повернути 6 060 тіл загиблих на війні громадян, зокрема оборонців. «Кожен пакет, який ми отримуємо, може містити не тільки одне тіло, а багато решток тіл, однієї, двох або трьох осіб. Під час проведення експертизи ми почали виявляти [фрагменти] тіла однієї людини в кількох пакунках або в різних репатріаціях. Ворог намагається зробити все, щоб ускладнити нам роботу і затягнути час», – каже він.

Клименко наголосив, що фахівці судово-медичної експертизи, слідчі та інші служби працюють у три зміни, щоб ідентифікувати загиблих українців якнайшвидше. Кінцевий етап цієї роботи – виділити профіль ДНК людини. Глава МВС зазначив, що фахівцям потрібно буде щонайменше 13–14 місяців для повної ідентифікації.

Нагадаємо, 16 червня Україна повернула тіла 1245 загиблих. Репатріаційна частина Стамбульських домовленостей завершена. Правоохоронці спільно з експертними установами МВС проводять необхідні експертизи та ідентифікують репатрійовані тіла.

15 червня в Україну повернули тіла ще 1,2 тис. загиблих. Повідомлялося, що завершено етап репатріації полеглих військових, який передбачав використання залізниці. Також 14 червня в Україну повернули тіла ще 1,2 тис. загиблих військовослужбовців та громадян України.

До слова, Служба зовнішньої розвідки України повідомляє про підготовку Російською Федерацією масштабної інформаційно-психологічної операції, спрямованої на провокування обурення в українському суспільстві та дискредитацію України на міжнародній арені. Москва планує поширити наративи про нібито небажання української влади повертати тіла загиблих військовослужбовців та цивільних.

Раніше стало відомо, що Росія навмисно ускладнює процес ідентифікації: тіла повертаються у вкрай понівеченому стані, частини тіл – в різних мішках. Були випадки, коли рештки однієї людини повертають навіть під час різних етапів репатріації. Під час останніх репатріацій РФ передала Україні тіла своїх військових.