Скільки експертиз тіл загиблих воїнів проводить Україна щомісяця? МВС повідомило деталі

За словами Клименка, тіла, що не мають збігів у ДНК-базі, зберігаються у закладах охорони здоров’я

Російська Федерація свідомо ускладнює ідентифікацію загиблих, передаючи змішані або понівечені рештки

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що українські фахівці щомісяця проводять до 10 тис. експертиз тіл загиблих військовослужбовців, переданих Росією. Проте процес ідентифікації може тривати місяцями через складність аналізу решток. Про це він сказав під час брифінгу 23 червня, передає «Главком».

«Ми заявляли про 13-14 місяців – це приблизні підрахунки, коли ми працюємо у три зміни, щоб максимально швидко ми змогли провести роботу», – наголосив Клименко.

За словами глави МВС, росіяни іноді передають у одному пакеті рештки різних людей або ж частини тіла одного військового надсилають у різні обміни. Через це експерти змушені перевіряти кожен фрагмент кілька разів, іноді – до п’яти разів, особливо якщо тіло довго перебувало в землі. «Росія намагається навмисно завантажити нас роботою і потім звинуватити, що у нас не вистачає можливостей щодо ідентифікацій», – зазначив міністр.

МВС разом із Міжнародною комісією з питань зниклих безвісти (МКЗБ) готове проводити відбір ДНК у родичів російських військових за кордоном. Це має пришвидшити ідентифікацію тіл, переданих в Україну під час репатріацій.

З початку 2025 року було виявлено 20 випадків передачі тіл російських військових під виглядом тіл українців. Під час огляду виявлялися речові докази, які свідчать про належність тіл армії РФ: жетони, шеврони, документи, елементи форми та взуття. Україна діє виключно у межах гуманітарного права і не повертає тіла до моменту встановлення особи.

Тіла, що не мають збігів у ДНК-базі, зберігають у закладах охорони здоров’я. За словами міністра, над деякими фрагментами проводять кілька експертиз, аби вивести ДНК-профіль. Для опрацювання останньої партії тіл, переданих в Україну, знадобиться понад рік.

Нагадаємо, «Главком» повідомляв, що 16 червня Україна повернула тіла 1245 загиблих. Репатріаційна частина Стамбульських домовленостей завершена. Правоохоронці спільно з експертними установами МВС проводять необхідні експертизи та ідентифікують репатрійовані тіла.

Як повідомлялося, російські терористи навмисно ускладнюють Україні ідентифікацію тіл загиблих, яких передають в рамках обміну. Про це заявив очільник міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко.

Також «Главком» інформував, що Україні знадобиться понад рік, щоб ідентифікувати тіла загиблих українських громадян, які передала Російська Федерація.