Філатов заявив про підготовку замаху на нього: поліція відреагувала

У медіа було поширено інформацію про збір даних підозрюваним у вбивстві Ірини Фаріон щодо міського голови Дніпра

Нацполіція прокоментувала інформацію про те, що підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеслав Зінченко нібито готував вбивство міського голови Дніпра Бориса Філатова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу поліції.

«У медіа було поширено інформацію про збір даних підозрюваним у вбивстві Ірини Фаріон щодо одного з активістів та міського голови Дніпра. Інформуємо, що у ході досудового розслідування, матеріали якого 25 грудня 2024 року слідчі скерували до суду, поліцейські відпрацювали усі матеріали, зібрані Зінченком», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці вивчили вміст телефону підозрюваного. Окрім того, опрацьовані пошукові запити та інші файли, які він зберігав.

«Повідомляємо, що у ході досудового розслідування опрацьовано інформацію, яка стосувалась цих двох осіб, що отримана Зінченком з відкритих джерел інтернету. За результатами встановлення всіх об’єктивних обставин, у справі не здобуто інформацію, яка б свідчила про підготовку до злочинів відносно активіста та очільника міської ради», – додали вони.

Нагадаємо, міський голова Дніпра Борис Філатов відкрито звернувся до міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка з офіційною заявою. Причиною звернення стало виявлення імені Філатова у списку осіб, досьє на яких знайшли у хмарному сховищі телефону В'ячеслава Зінченка, підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон.

До слова, у середу, 25 червня, у Львові розпочалося чергове судове засідання у справі вбивства мовознавці Ірини Фаріон. З'ясувалося, що підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеслав Зінченко активно слідкував за діяльністю мовознавиці та збирав необхідну інформацію.