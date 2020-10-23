«Голосуйте за своїх». Мер Чернігова Атрошенко закликав земляків підтримати Ляшка



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Олег Ляшко запевняє, що буде робити все у парламенті для розвитку Чернігівщини

Мер Чернігова Владислав Атрошенко приїхав до Куликівки на Чернігівщині, аби підтримати лідера Радикальної партії Олега Ляшка. Про це повідомляє прес-служба Радикальної партії.

Чернігівський міський голова розповів про проекти в області, які реалізовані за допомоги Олега Ляшка, та закликав місцевих жителів підтримати кандидатуру лідера РПЛ на довиборах у парламент по 208-му округу.

«Я підтверджую, що Ляшко зробив значний внесок – з держави спрямував 40 мільйонів гривень, що було суттєвою підтримкою у будівництві одного з найсучасніших дитячих садочків у Чернігові. Я відповідальний перед своїми виборцями і я прагматично розмірковую. В моїй історії було вже таке, коли на прохання колишнього Президента я підтримав одного «зальотного» в Чернігові. І скажу: «Не буде з цього діла». Тому голосуйте за своїх. Ляшко народився тут, він пройшов нелегке життя, з дитбудинку вибився в люди. Він цінує землю, цінує відданість людей», – сказав Атрошенко.

Олег Ляшко подякував Владиславу Атрошенку за підтримку та запевнив, що буде робити все у парламенті для розвитку Чернігівщини.

«Зараз на кону – доля країни. Ті невігласи, які сьогодні при владі, ведуть країну до розвалу. Задача всіх українців – зупинити цю політику, припинити торгувати землею, людьми і національними інтересами. Я йду до парламенту для того, щоб потужно відстоювати ваші інтереси в обласній раді та місцевих органах самоврядування. Разом із партією Владислава Атрошенка та іншими здоровими політичними силами ми будемо об’єднуватися, щоб наводити порядок в країні. Я, як майбутній народний депутат від 208 округу обіцяю свою підтримку і Чернігову, і Чернігівщині. Ми зробимо все, щоб люди жили достойно, а не виживали», – наголосив Ляшко.

Нагадаємо, окрім мера Чернігова Владислава Атрошенка, Олега Ляшка підтримали лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко, мер Дніпра Борис Філатов та віце-президент ПАРЄ Георгій Логвинський.

Джерело: Інформатор