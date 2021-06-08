Голова Об’єднання українців у Польщі перед самітом НАТО написав лист Дуді

У листі наголошується про важливість співпраці НАТО з Україною з точки зору Польщі

Голова Об’єднання Українців у Польщі Мірослав Скірка написав офіційний лист до президента Республіки Польща Анджея Дуди. У ньому йдеться про майбутній саміт НАТО, на якому потрібно вирішувати питання агресивної політики російської федерації. Зокрема, згадується про важливість підтримки України з боку Польщі.

Від імені українців, включно з Об’єднанням у Польщі, Мірослав Скірка просить лідерів країн про підтримку України та створення Плану дій щодо її членства в НАТО.

Зокрема, у листі згадується про багатолітню агресивну діяльність Росії на територіях України, Грузії та Молдови. «Влада РФ демонстративно порушує принципи міжнародного права. Завдяки дезінформаційній діяльності, котра проводиться у багатьох країнах ЄС та НАТО, Росія прагне дестабілізації всього міжнародного порядку Європи» – йдеться у листі.

«Відповіддю на ці загрози для безпеки та миру, стабільності та демократії має стати посилання присутності НАТО у Східній Європі, зокрема в регіоні Чорного моря», – додає Скірка.

У листі наголошується про важливість співпраці НАТО з Україною з точки зору Польщі: «Обидві країни мають тісне сусідство, близькі політичні та соціальні відносини та взаємні інтереси у сфері безпеки».

«Сьогодні ми закликаємо Польщу продовжувати працювати над підтвердженням принципу відкритих дверей НАТО та надання Україні Плану дій щодо членства, а також активно брати участь у дипломатичних зусиллях задля переконання інших членів Альянсу прийняти саме таке рішення» – написав Мірослав Скірка у листі до президента Польщі.

Нагадаємо, 7 червня стало відомо, що на саміті НАТО в червні не буде прийнято рішення про ПДЧ для України та Грузії, оскільки в Альянсі згоди з цього питання немає.

Напередодні вийшло інтерв'ю президента Володимира Зеленського, в якому він закликав негайно вирішити питання про вступ України в НАТО, бо країна перебуває в небезпеці.

Як відомо, саміт НАТО відбудеться без України. Він пройде 14 червня.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг застеріг РФ і Білорусь від дестабілізації обстановки на східному фланзі альянсу. НАТО готова захищатися.

Також 7 червня президент США Джо Байден особисто обговорить з генсеком Північноатлантичного альянсу Єнсом Столтенбергом в Білому домі виклики, які створюють перед країнами НАТО Росія, Китай, а також інші глобальні загрози.

Тим часом, Росія заявила, що створить нові військові з'єднання біля західних кордонів. Так вони хочуть «протистояти» НАТО. Про це заявив голова Міноборони РФ Сергій Шойгу.

Він уточнив, що це буде відповіддю на активність країн НАТО на чолі з США, які нарощують інтенсивність польотів і присутність бойових кораблів біля російських кордонів

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