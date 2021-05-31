Саміт НАТО відбудеться без України

Генсек НАТО заявив, що саміт пройде тільки для союзників, оскільки буде коротким

На саміт НАТО 14 червня 2021 року не запрошуватимуть Україну і Грузію. У ньому візьмуть участь тільки країни-учасниці альянсу. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції в онлайн форматі.

Зокрема, генсек НАТО заявив, що саміт пройде тільки для союзників, оскільки буде коротким.

«Наступного разу у нас, можливо, буде більше часу. І ми проведемо зустрічі на високому рівні з партнерами. Але я не хочу спекулювати, коли будуть такі зустрічі, але цього разу формат з партнерами не передбачений», – заявив Столтенберг.

За його словами, політика відкритих дверей в НАТО є великим досягненням, яке дозволило поширити демократію і права людини майже по всій Європі після холодної війни.

«Ми продовжуємо роботу з країнами-аспірантами такими як Грузія та Україна. Наш меседж: сфокусуйтеся на реформах, на посиленні збройних сил і служб безпеки, оскільки ми вважаємо, що це найкращий спосіб для євроатлантичної інтеграції», – зазначив Столтенберг.

Тим часом, Росія заявила, що створять нові військові з'єднання біля західних кордонів. Так вони хочуть «протистояти» НАТО. Про це заявив голова Міноборони РФ Сергій Шойгу.

Він уточнив, що це буде відповіддю на активність країн НАТО на чолі з США, які нарощують інтенсивність польотів і присутність бойових кораблів біля російських кордонів