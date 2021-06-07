Зеленський закликав швидше вирішити питання про вступ України до НАТО

Президент України вірить, що з часом його країна вступить в НАТО, однак, за його словами, багато українців вірять в це все менше

Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання вступу України до НАТО потрібно вирішувати негайно. Країна знаходиться в небезпеці і саме зараз їй потрібна допомога. Про це Зеленський заявив в інтерв'ю Axios.

Президент України вірить, що з часом його країна вступить в НАТО, однак, за його словами, багато українців вірять в це все менше. Він вважає це великою проблемою.

«Якщо нас вітають в НАТО, якщо вони дійсно хочуть бачити нас в рядах своїх членів, то немає сенсу дивитися в бінокль, в якесь далеке майбутнє. Питання потрібно вирішувати негайно. Зараз ми в небезпеці, зараз на кону наша незалежність, і саме зараз нам потрібна допомога», - сказав Зеленський.

Як повідомлялося раніше Байден припустив, коли може зустрітися з Путіним.

Під час останньої розмови з Путіним президент США запропонував йому зустрітися в третій країні, щоб обговорити нагальні питання у відносинах між Вашингтоном та Москвою. Місце та точний час зустрічі президентів США та РФ поки що не визначені, але у Вашингтоні очікують, що це відбудеться у червні.

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