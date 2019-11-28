Голова ОБСЄ відвідає Станицю Луганську



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28-29 листопада в Україні з робочим візитом перебуватиме очільник ОБСЄ Мирослав Лайчак

Мирослав Лайчак сьогодні приїде в Україну

Голова ОБСЄ Мірослав Лайчак перебуватиме в Україні з робочим візитом, під час якого, зокрема, відвідає Станицю Луганську.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

«28-29 листопада в Україні з робочим візитом перебуватиме діючий голова ОБСЄ, міністр закордонних і європейських справ Словацької Республіки Мирослав Лайчак», - зазначається у повідомленні.

Метою візиту глави зовнішньополітичного відомства є підсумовування головування Словацької Республіки в ОБСЄ протягом 2019 року та узгодження позицій, важливих для збереження ключової уваги ОБСЄ як регіональної безпекової організації до викликів, спричинених триваючою російською агресією проти України.

Відбудеться обмін думками щодо підготовки до засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ, запланованого на 5–6 грудня в Братиславі.

Програма візиту серед іншого передбачає спільну поїздку міністрів закордонних справ України та Словацької Республіки до смт. Станиця Луганська.

Сторони мають намір обговорити також ключові питання порядку денного українсько-словацьких відносин.

Нагадаємо, у жовтні голова МЗС України та голова МЗС Словаччини, що головує в ОБСЄ, обговорили мир на Сході України та посилення роботи тристоронньої контактної групи.

Пристайко також повідомив, що запросив словацького колегу Мирослава Лайчака відвідати разом Станицю Луганську та оглянути хід робіт із відновлення інфраструктури.