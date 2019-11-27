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    Політика

    Сайдік: незабаром відбудеться обмін полоненими на Донбасі

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    Спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік - Сайдік: незабаром відбудеться обмін полоненими на Донбасі
    Спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік

    «Я переконаний, що сторони хочуть обмін і я сподіваюся, що він відбудеться найближчим часом», - сказав Сайдік

    Спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з Донбасу Мартін Сайдік розраховує, що сторони конфлікту в найближчому майбутньому домовляться про обмін полоненими.

    Про це Сайдік заявив журналістам після засідання ТКГ в Мінську.

    «Я переконаний, що сторони хочуть обмін і я сподіваюся, що він відбудеться найближчим часом», - сказав Сайдік.

    Він підкреслив, що сторони з цього питання ведуть «дійсно дуже серйозну роботу» і ця тема була 27 листопада в центрі дискусії гуманітарної робочої групи ТКГ.

    Напередодні секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Україна виконала всі умови для проведення зустрічі у «нормандському форматі», зокрема, успішно провела розведення сил на Донбасі.

    Також президент України Володимир Зеленський сказав, що під час зустрічі в «нормандському форматі» він говоритиме про припинення вогню на Донбасі.

    До слова, за інформацією росЗМІ, у Парижі у понеділок, 9 грудня очікується окрема двостороння зустріч президента України Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна.

    Як відомо, наступний саміт за участю лідерів України, Франції, Німеччини та Росії (так званої Нормандської четвірки) запланований на 9 грудня у Парижі.

    Ввечері 25 листопада президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

    ОБСЄ бойовики на Донбасі Донбас політика обмін полоненими Україна
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