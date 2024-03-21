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Глава Одеської ОВА вперше прокоментував своє ймовірне призначення генпрокурором

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Глава Одеської ОВА вперше прокоментував своє ймовірне призначення генпрокурором
Кіпер наголосив, що інформація про нібито його призначення є маніпуляцією для створення дискомфорту в роботі
фото з відкритих джерел

Олег Кіпер: «Відкрию вам секрет: мене вже тричі «призначали» генпрокурором»

Керівник Одеської військової адміністрації Олег Кіпер жодних пропозицій перейти на посаду генерального прокурора не отримував. Про це він заявив в інтерв’ю «Главкому».

«Я вам відкрию секрет: мене вже разів три «призначали». Але то все робили журналісти. Вперше мене «призначали» ще при генпрокурорі Ірині Венедіктовій. Думаю, це відбувається для того, щоби мене зіткнути з кимось лобами, щоби були непорозуміння», – наголосив він.

Кіпер повідомив, що пропозиція перейти на посаду генерального прокурора може надійти тільки від однієї людини – гаранта Конституції. За його словами, інформація про нібито його призначення «є більше маніпуляцією для того, щоби створити мені якийсь дискомфорт в плані роботи».

«Є ціла процедура призначення, через Верховну Раду це відбувається. Мене ніхто нікуди не зве. Останній раз Олексій Гончаренко про це у Telegram написав. Після цього мені телефонують журналісти, вітають. А я відповідаю «З чим?». Є чинний генпрокурор, він працює. Крапка. З повагою до нього ставлюся», – підкреслив очільник Одеської ОВА.

На думку Кіпера, чутки про нібито його призначення генпрокурором вкидають ті, хто хоче, «аби ні мені, ні йому не було комфортно».

Нагадаємо, в Одеській області призначили нового начальника обласної військової адміністрації: ним став Олег Кіпер – відповідний указ підписав 31 травня президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, в Одеській області триває будівництво фортифікаційних споруд для захисту від агресивних дій Росії. «Активно будуємо фортифікаційні споруди, встановлюємо загороджувальні рубежі – «зуби драконів», протитанкові рови та інші невибухові загородження», – повідомив голова Одеської ОДА Олег Кіпер.

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Теги: Генпрокурор Верховна Рада Одещина

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