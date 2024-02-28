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Заборона Московської церкви. Соратник Зеленського дав обіцянку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Заборона Московської церкви. Соратник Зеленського дав обіцянку
Парламентський комітет планує розглянути заборону Московської церкви в Україні в березні
фото з відкритих джерел

Лобісти московських попів спробують дискредитувати закон за кордоном, але він піде на розгляд парламенту – Потураєв

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики 5 березня розгляне урядовий законопроєкт (8371) щодо звільнення деяких релігійних організацій від підпорядкування державі-агресору. Про це повідомив в коментарі громадській ініціативі «Голка» голова комітету Микита Потураєв. 

Примітно, що раніше нардеп заявляв, що у лютому законопроєкт може вже піти на розгляд Верховної Ради, але строки змінилися.

«Була ініціатива від моїх колег з «Європейської солідарності», щоб ми разом доопрацювали певні моменти. Ми десь два тижні попрацювали, у нас уже повністю готовий текст до розгляду в комітеті, у нас повний консенсус щодо цього документу. Так сталося, що в членів комітету Миколи Княжицького і в Євгенії Кравчук були закордонні відрядження, а потім я був на зимовій сесії Організації з безпеки і співробітництва в Європі і тільки 26 лютого повернувся. Я вважаю, що в нас дуже потужний текст, це той випадок, коли не соромно за нашу спільну роботу. Лобісти московських попів спробують дискредитувати закон за кордоном, але він піде на розгляд парламенту», – зазначає Потураєв.

Після того, як законопроєкт пройшов перше читання, колишній заступник міністра інформаційної політики Дмитро Золотухін повідомив, що лобістам інтересів московського патріархату платять за годину $1,4 тис. Він наголосив, що роблять це за кошти колишнього нардепа Вадима Новинського.

Голова Державної служби етнополітики і свободи совісті Віктор Єленський наголосив, що Україна не вимагає від УПЦ МП стати частиною іншої церкви.

«Держава не вимагає від УПЦ МП ані змінити літургійну мову, ані перейти на новоюліанський календар, ані стати частиною іншої церкви. Все, на що спрямований законопроєкт 8371 – це розрив з центром, який бере безпосередню участь в агресії проти України. Підпорядкованість Москві – це не євангельське установлення і не частина Святого Передання. Тому відмова від входження в РПЦ, про яку до речі священноначалля УПЦ МП просять свої ж клірики, прості священики, не обтяжить совість вірних цієї церкви, а, навпаки, очистить її», – сказав він.

Нагадаємо, Верховна Рада України 19 жовтня 2023 року у першому читанні ухвалила законопроєкт №8371 про заборону релігійних організацій, пов'язаних із Росією. Законопроєкт фактично забороняє діяльність УПЦ МП в Україні. Після ухвалення цього документу в першому читанні пів сотні нардепів на чолі з першим заступником голови фракції «Слуги народу» Андрієм Мотовиловцем звернулися до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука із закликом направити його на експертизу до Венеційської комісії.   

19 січня у Верховній Раді був зареєстрований законопроєкт № 8371 про заборону Української православної церкви Московського патріархату. 

До слова, депутати пропонують перед другим читанням посилити законопроєкт про заборону діяльності Московської церкви: запровадити швидку процедуру заборони або ж спрощення переходу від УПЦ до ПЦУ.

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Теги: Московська церква в Україні депутат Верховна Рада релігія

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