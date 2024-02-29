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Хто у парламенті заробляє значно більше спікера і депутатів? Оприлюднено список

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Хто у парламенті заробляє значно більше спікера і депутатів? Оприлюднено список
Найбільше коштів у 2022 році отримав керівник секретаріату бюджетного комітету Андрій Ватульов
фото з відкритих джерел

Доходи керівників секретаріатів комітетів у кілька разів перевищують річний дохід голів комітетів

Керівники секретаріатів комітетів отримували мільйонні доходи у 2022 році. Ці суми у кілька разів перевищують річний дохід голів комітетів. Про це свідчать результати аналізу декларацій голів комітетів та керівників секретаріатів комітетів Верховної Ради за 2022 рік, який провела громадська ініціатива «Голка».

Найбільше отримав керівник секретаріату бюджетного комітету Андрій Ватульов – понад 1,5 млн грн. Для порівняння тогочасний голова комітету нардеп Юрій Арістов («Слуга народу») отримав понад 400 тис. грн за рік. 

Доходи керівництва Апарату Верховної Ради ще більші. Так очільник Апарату Вячеслав Штучний отримав майже 3 млн. Його заступники Артем Янчук та Микола Шевчук – 2,5 млн. Зарплати керівників комітетів у 5-6 разів менші, ніж їхні.  (Для порівняння, доходи Володимира Зеленського на посаді президента України склали за цей же рік дещо понад 300 тис. грн)

Такий дисбаланс у Верховній Раді виник через те, що народні депутати України вирішили створити ексклюзивні умови для працівників Апарату Верховної Ради. Це зробили через правки до бюджету на 2024 рік, авторами яких були зокрема спікер Руслан Стефанчук та віцеспікер Олександр Корнієнко.

Найбільше коштів отримав керівник секретаріату бюджетного комітету Андрій Ватульов
Найбільше коштів отримав керівник секретаріату бюджетного комітету Андрій Ватульов
фото: громадська ініціатива «Голка»

Як зазначив заступник Міністра фінансів Роман Єрмоличев, зарплату нардепа встановлює безпосередньо парламент.

«Тема підняття зарплати для нардепів, дійсно, непопулярна. Люди зазвичай порівнюють свої статки і доходи політиків, звісно, не на свою користь. Це викликає обурення. Якщо є консенсус у Верховній Раді про необхідність підвищення зарплати нардепів – мають прийняти зміни до бюджету. Також слід розуміти, що, коли говоримо про поточний бюджет, потрібне джерело, звідки будемо брати кошти. Можливо, у бюджет на наступний рік можна буде закласти більшу зарплатню, коли стабілізується економічний стан. Але і для цього треба політичний консенсус і чітке розуміння джерел, з яких буде покрито такі видатки. Питання підняття зарплати у Верховній Раді було непопулярним в усі часи, а в часи воєнного стану це відчувається особливо гостро», – каже він.

Нагадаємо, очільник підкомітету Верховної Ради з питань адміністративно-територіального устрою України та місцевого самоврядування Віталій Безгін висловився щодо ситуації із зарплатами та преміями в органах місцевого самоврядування.

За словами нардепа, середня місячна оплата праці голови громади (разом з усіма можливими преміями та надбавками) в Україні складає 46 313 грн.

Раніше стало відомо, чиї декларації за 2021-2022 роки перевіряються першими.

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Теги: депутат Верховна Рада зарплата зарплатня

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