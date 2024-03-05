Рада скасувала засідання до кінця тижня

Цього тижня парламент мав розглядати питання Московської церкви та розбудови фортифікаційних споруд

Народні депутати перенесли засідання Верховної Ради, які мали відбутися цього тижня. Йдеться про 6, 7 та 8 березня. Офіційна причина – треба сформулювати звіт для конгресу США. Про це повідомила народна депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко.

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Парламентарка також зазначила, що цього тижня Рада мала розглядати питання Московської церкви та розбудови фортифікаційних споруд.

Геращенко також оприлюднила переписку нібито із робочого чату «слуг». «У нас термінова потреба зробити комплексний звіт для Сенату США по поїздці депутатів на позиції військових, у звʼязку з чим зараз формуються групи: 1. Фронтові лінії; 2. Стан фортифікації; 3. Ситуації в навчальних комплексах. Координатор... Треба по 10 відповідальних людей, в кожної групі одна людина має володіти англійською. Виїзд завтра. У звʼязку з цим засідання на 6-8 переноситься», – йдеться повідомленні.

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Проте, за інформацією «РБК-Україна», справжня причина, як пояснюють депутати – бунт опозиційних фракцій. «Причина – парламентська криза. Опозиція погрожує ставити всі свої поправки та гальмувати розгляд будь-яких ініціатив у залі, поки їм не почнуть давати дозвіл на закордонні поїздки й відрядження», – пояснив один із нардепів у коментарі виданню.

Про скасування засідань цього тижня також написав нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк. «Сьогодні коаліція скасовує три дня голосування. Фактично Рада не буде засідати місяць», – повідомив нардеп. За його словами, на порядку денному у парламенті було багато важливих законів: соціальні, освітні, військові та як мінімум 10 ратифікацій.

Наразі офіційної інформації від «Слуг народу» щодо ситуації немає.

Нагадаємо, раніше член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський повідомив, що Верховна Рада може ухвалити новий законопроєкт про мобілізацію у другому читанні вже до кінця березня. До документу внесено понад 4 тис. поправок.