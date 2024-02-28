Хто керує Києвом? Банкова готує революцію у столиці

Безгін наголосив, що не може бути паралельного існування КМДА та КМВА

Парламент відрядив спецкомісію перевіряти столичну владу, підсумком її роботи стане нова система влади у Києві

Нардеп Віталій Безгін, який очолив Тимчасову спеціальну комісію щодо розслідування функціонування київської влади переконаний, що закон про столицю вимагає змін, як і законодавство про воєнний стан в контексті Києва. Про це Безгін заявив в інтерв’ю «Главкому».

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«Не може бути такого, що в тебе паралельно існує КМДА та КМВА навіть за поточної системи. Коли в Києві на фоні існуючої біполярки, коли мер одночасно є головою КМДА, створилася ще одна інституція і стало взагалі важко зрозуміти, хто головний і за що відповідальний. А у нас завжди, коли багато відповідальних, у підсумку не відповідальний ніхто. Хотілося б, щоб відбувся розподіл відповідальності, і ми всі до цього дійшли», – наголосив він.

Безгін додав, що новий закон «Про столицю» вже готовий однак через повномасштабну війну його не пускали до сесійної зали. Він також розповів, чому рішення про створення ТСК ухвалили зараз, хоча «битва між центральною владою та київською командою» триває роками.

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«Умовна напруга, у тому числі, між нашим комітетом і Київською міською владою дійсно тривала, напевно, з осені 2019-го року після перших спроб врегулювати законодавство про столицю, з кінця 2021-го року ми з відомих причин цю тему відклали. Але якщо ми протягом цього року не врегулюємо питання системи управління в місті, то, напевно, його не врегулюють і протягом найближчих років п'яти», – переконаний Безгін.

До слова, законопроєкт «Про столицю України – місто-герой Київ», який передбачає позачергові вибори мера Києва та Київської міської ради, внесли у Верховну Раду у вересні 2019 року. Мер Києва Віталій Кличко назвав антиконституційними спроби звільнити його з посади голови Київської міської державної адміністрації та наголосив, що боротиметься за цю посаду. Він наголосив, що закон про столицю не повинен передбачати скасування власних виконавчих органів Київської міської ради, а його ухвалення має відбуватися з дотриманням цінностей парламентаризму та врахуванням правової автономії місцевого самоврядування.

У листопаді 2021 року Київська міська рада звернулася до президента України, Верховної Ради України щодо ситуації навколо законопроєкту «Про місто Київ – столицю України». Вона вимагає направити документ на широке громадське обговорення та проведення консультацій.

У Верховній Раді опозиція заблокувала розгляд законопроєкту про столицю за спеціальною скороченою процедурою – депутати обурились через те, що їм вчасно не надали порівняльні таблички щодо проєкту закону.

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Нагадаємо, Верховна Рада створила Тимчасову спеціальну комісію з питань дослідження ефективності роботи органів публічної влади Києва як столиці України під час воєнного стану. До ТСК увійшли вісім представників від «Слуг народу»: Віталій Безгін, який був ініціатором створення комісії та очолив її, Олександр Аліксійчук, Ганна Бондар, Роман Грищук, Олександр Літвінов, Олександр Маріковський, Олена Мошенець та Олександр Савченко. Заступником голови став Роман Лозинський з «Голосу».