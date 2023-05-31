Очільником Одеської ОВА став скандальний прокурор – указ

Олег Кіпер зізнався, що під час повномасштабного вторгнення виїжджав за кордон у приватних цілях двічі

Дружина Кіпера досі має паспорт РФ

В Одеській області призначили нового начальника обласної військової адміністрації: ним став Олег Кіпер. Відповідний указ підписав 31 травня президент Володимир Зеленський.

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«Призначити Кіпера Олега Олександровича головою Одеської обласної державної адміністрації», – йдеться в указі.

Нагадаємо, що за даними «Схем», Олег Кіпер їздив на новорічно-різдвяні свята у відпустку за кордон – там він провів загалом 10 днів. Він виїхав з України 29 грудня 2022-го року через кордон з Польщею та повернувся 8 січня 2023-го.

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Прокурор відмовився назвати країну, де відпочивав. Він пояснив це міркуваннями безпеки, оскільки «його дружина влітку змінила російське громадянство на українське».

Проте виявилось, що дружина Кіпера досі громадянка РФ. У базі МВС Росії паспорта Ірини Кіпер у переліку недійсних немає. Так само дійсний і її індивідуальний номер платника податків, свідчить база Федеральної податкової служби.

Кіпер зізнався, що під час повномасштабного вторгнення виїжджав за кордон у приватних цілях двічі. Окрім новорічної відпустки, він також розповів, що їздив у відпустку до Відня (Австрія) у серпні 2022-го, за його словами, поїздка була з метою лікування. На підтвердження своїх слів він надав квитанцію про оплату медичних послуг у одній в віденських приватних клінік на суму у 1,5 тисячі євро.