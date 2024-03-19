«Зуби дракона» і протитанкові рови: на Одещині активно зводять фортифікації
«Наша готовність протидіяти ворогу, як і системний підхід до будівництва фортифікаційних споруд – потужний стримуючий фактор для агресора», – заявив голова Одеської ОДА
В Одеській області триває будівництво фортифікаційних споруд для захисту від агресивних дій Росії. Про це повідомив голова Одеської ОДА Олег Кіпер.
«Активно будуємо фортифікаційні споруди, встановлюємо загороджувальні рубежі – «зуби драконів», протитанкові рови та інші невибухові загородження», – йдеться у повідомленні.
Олег Кіпер зазначив, що на будівництві залучено близько 150 осіб та 80 одиниць техніки. «Наша готовність протидіяти ворогу, як і системний підхід до будівництва фортифікаційних споруд – потужний стримуючий фактор для агресора», – додав голова Одеської ОДА.
Раніше ЗСУ пояснили, чому 2023 року не будували фортифікації. Проте деякі комплекси захисних споруд на випадок наступу ворога вже збудовані, у деяких несуть чергування піхотні підрозділи.
Раніше повідомлялося, що частину земель Чорнобильського заповідника біля кордону буде передана прикордонникам – там облаштують оборонні укріплення.
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