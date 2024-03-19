Головна Одеса Новини
search button user button menu button

«Зуби дракона» і протитанкові рови: на Одещині активно зводять фортифікації

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
«Зуби дракона» і протитанкові рови: на Одещині активно зводять фортифікації
Оборонні фортифікації на території Одеської області
фото: Олег Кіпер / Telegram

«Наша готовність протидіяти ворогу, як і системний підхід до будівництва фортифікаційних споруд – потужний стримуючий фактор для агресора», – заявив голова Одеської ОДА

В Одеській області триває будівництво фортифікаційних споруд для захисту від агресивних дій Росії. Про це повідомив голова Одеської ОДА Олег Кіпер.

«Активно будуємо фортифікаційні споруди, встановлюємо загороджувальні рубежі – «зуби драконів», протитанкові рови та інші невибухові загородження», – йдеться у повідомленні.

«Зуби дракона» і протитанкові рови: на Одещині активно зводять фортифікації фото 1

Олег Кіпер зазначив, що на будівництві залучено близько 150 осіб та 80 одиниць техніки. «Наша готовність протидіяти ворогу, як і системний підхід до будівництва фортифікаційних споруд – потужний стримуючий фактор для агресора», – додав голова Одеської ОДА.

4 фото
На весь екран
Посилення обороноздатності регіону – найпріоритетніший напрямок
фото: Олег Кіпер / Telegram

Раніше ЗСУ пояснили, чому 2023 року не будували фортифікації. Проте деякі комплекси захисних споруд на випадок наступу ворога вже збудовані, у деяких несуть чергування піхотні підрозділи.

Раніше повідомлялося, що частину земель Чорнобильського заповідника біля кордону буде передана прикордонникам – там облаштують оборонні укріплення.

Читайте також: Уряд виділив рекордну суму на фортифікаційні споруди: де їх збудують
Теги: Одещина будівництво Одеса

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олексій Костусєв був міським головою Одеси з 2010 до 2013 року
Вищий антикорупційний суд дозволив заочне розслідування у справі ексмера Одеси
22 лютого, 19:50
Побачивши вовків, чоловік заліз на дерево й викликав прикордонників на допомогу
Хотів втекти з України, але злякався вовків. Прикордонники затримали ухилянта
23 лютого, 17:06
Один із американських штатів будує військовий табір для захисту кордону
Один із американських штатів будує військовий табір для захисту кордону
19 лютого, 18:23
Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки воржого удару по Одесі
Відомі українські зірки відреагували на обстріл Одеси
2 березня, 13:36
Уряд виділив рекордну суму для будівництва фортифікаційних споруд на Запорізькому напрямку
Уряд виділив рекордну суму на фортифікаційні споруди: де їх збудують
3 березня, 16:55
Під час атаки в Одеській області був пошкоджений об'єкт інфраструктури, сталася пожежа
Дрони заходили з різних напрямків, є влучання: деталі нічної атаки на Одещину
8 березня, 08:43
Підозрюваного у вбивстві затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання
На Одещині вбито військового, поліція розкрила перші деталі
9 березня, 14:41
Голосування перенесуть на квітень з огляду на заплановану двотижневу перерву у роботі Конгресу наприкінці березня
Палата представників США працює над проєктом пакета допомоги для України – ЗМІ
9 березня, 08:20
Ракетний удар по Одесі: влада повідомила нові деталі
Ракетний удар по Одесі: влада повідомила нові деталі
15 березня, 22:50

Новини

«Зуби дракона» і протитанкові рови: на Одещині активно зводять фортифікації
«Зуби дракона» і протитанкові рови: на Одещині активно зводять фортифікації
Британський міністр оборони скасував візит до Одеси: яка причина
Британський міністр оборони скасував візит до Одеси: яка причина
Атака дронів на Одещину: куди влучили окупанти
Атака дронів на Одещину: куди влучили окупанти
В Одесі пролунала серія вибухів
В Одесі пролунала серія вибухів
На Одещині працюють сили ППО
На Одещині працюють сили ППО
На Одещині засудили чоловіка, який зґвалтував 10-річну дівчинку
На Одещині засудили чоловіка, який зґвалтував 10-річну дівчинку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
129K
Військові НАТО вже в Україні – El Pais
93K
Які країни привітали Путіна з «перемогою» (список)
69K
Путін змінив умови мобілізації на окупованих територіях
56K
Зерно на коліях. Українська активістка у Польщі просить співвітчизників гостро не реагувати
52K
Лист з погрозами депутатам. Московська церква вдалася до безпрецедентного кроку
21K
Новина про смерть короля Британії Чарльза III виявилася фейком

Новини

Де в Україні будуть дощ і мокрий сніг: прогноз погоди на 19 березня
Сьогодні, 05:50
Опади, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 18 березня
Вчора, 05:50
Початок Великого посту. Що відзначаємо 18 березня
Вчора, 00:00
Зеленський: У цій війні вирішується, чи вдасться Путіну розширити зону руїн у Європі та світі
17 березня, 20:30
В Україні 40 хвилин тривала масштабна повітряна тривога
17 березня, 20:18
Міненерго просить європейців збільшити можливості для експорту української електроенергії
17 березня, 14:21

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua