Голосування законопроєкта про мобілізацію: нардеп пояснив, що відбувається в Раді

Законопроєкт про мобілізацію, скоріш за все, відправлять на доопрацювання і приймуть завтра в першому читанні

11 січня у парламенті відбулося засідання Погоджувальної ради, після чого законопроєкт про мобілізацію винесуть на голосування

На сьогоднішньому засіданні, 11 січня, Верховна Рада може відправити скандальний законопроєкт про мобілізацію на доопрацювання і ухвалити документ у першому читанні 12 січня. Однак не виключене ухвалення законопроєкту і 11 січня. Про це заявив нардеп від «Європейської Солідарності» Олексій Гончаренко.

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Гончаренко повідомив, що 11 січня у парламенті відбулося засідання Погоджувальної ради, після чого законопроєкт про мобілізацію винесуть на голосування до Верховної Ради у першому читанні.

«Що буде далі? Законопроєкт про мобілізацію, скоріш за все, відправлять на доопрацювання і приймуть завтра в першому читанні. Але для цього треба проголосувати в Раді за це. Ще є варіант прийняти цей законопроєкт в першому читанні з врахуванням правок і далі вже правити нормально на друге читання. Але, думаю, цього не станеться», – написав нардеп у Мережі.

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На його думку, варіант відправити документ на доопрацювання і «написати гарний законопроєкт» також неможливий.

Нагадаємо, 10 січня фракція «Слуга народу» на своєму засіданні вирішила повернути мобілізаційний законопроєкт Кабміну на доопрацювання.