Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Розвідник розповів, чого українській армії не вистачає для перемоги над Росією

Надія Карбунар
glavcom.ua
Розвідник розповів, чого українській армії не вистачає для перемоги над Росією
На думку розвідника, на фронт необхідно посилати молодь
фото з відкритих джерел

Україні потрібна молодь на фронті, адже саме молодий дух та висока мотивація були запорукою успіху ЗСУ на початку війни

В українському війську спостерігається сильне виснаження серед особового складу. Про це розповів розвідник з 1-го батальйону 3-ї окремої штурмової бригади «Оладушек» в інтерв'ю на TouTube-каналі журналіста Юрія Бутусова.

«Виснаження помітно дуже сильно. Тому що якість людського ресурсу, який зараз приходить, дуже сильно впала. Багато зараз мобілізують людей із хворобами... Штурмовик, який вже 1,5 або 2 роки воює, він отримував уже декілька поранень – він вже не може виконувати так свої обов’язки, як виконував раніше», – каже розвідник.

«Оладушек»
«Оладушек»
скріншот із відео

На його думку, Україні потрібна молодь на фронті, адже саме молодий дух та висока мотивація були запорукою успіху ЗСУ на початку війни.

«Нам потрібна молодь. Я все розумію, для збереження генофонду, для цього всього потрібно, щоб молодь розвивалась, старі йшли на війну... Але так ми точно не переможемо. Тому що наша найбільша перевага, яка була на початку війни, – це оцей молодий дух, мотивація. Зараз уже закінчуються ці молоді хлопці, які були на початку, і нас починають закидати людьми, яких знайшли. Ті, хто пішли, погодилися – не всі вони завжди вмотивовані, треба ще працювати з ними як на тренуваннях, просто на тактиці, так і психологічно заряджати їх, що ми тут ідемо за святу ідею і так треба», – розповів військовий.

На думку «Оладушка», щоб перемогти, українські захисники мають сприймати життя «як авантюру» і йти назустріч небезпеці, а не тікати від неї. І саме такі меседжі він намагається доносити до новоприбулих військовослужбовців.

«Усі розуміють, що можемо загинути, але і цінувати життя так сильно не треба. Життя треба сприймати як авантюру і бути в ній авантюристом. Той, хто ховається від смерті, тікає від неї – він іде прямо до неї в руки. Ті, хто ідуть прямо до неї, люблять з нею жартувати – ті будуть жити вічно», – сказав розвідник.

Нагадаємо, українська влада готує зміни в мобілізації. Найближчими днями у Верховній Раді можуть зареєструвати відповідний законопроєкт.

Також народна депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла показала, який вигляд має фінальна версія законопроєкту про мобілізацію з урахуванням зауважень Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. 

До слова, президент України Володимир Зеленський зазначив, що на одній зі ставок розглядалося питання про мобілізацію ще 500 тис. осіб, однак для прийняття такого рішення потрібно більше аргументів. Водночас Зеленський повідомив, що доручив розробити військовим та урядовцям новий план мобілізації.  

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, мобілізація додаткових 500 тисяч українців не відбудеться найближчим часом. 

Читайте також:

Теги: мобілізація Володимир Зеленський президент майно влада молодь Мар’яна Безугла календар

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина, усі пасажири та члени екіпажу загинули
Хто вбив Пригожина і чи взагалі він мертвий: розвідка прокоментувала сенсаційну статтю WSJ
Вчора, 19:29
Голова Міноборони Німеччини Борис Пісторіус раніше заявляв про необхідність бути готовими до бойових дій проти Росії
Західна розвідка розповіла, коли Росія може атакувати країни Європи – Bild
Вчора, 18:48
Гризуни дошкуляють як українським, так і окупаційним військам
Війська на передовій зіткнулися з серйозною проблемою – британська розвідка
Вчора, 11:35

Події в Україні

Зеленський привітав українців із Різдвом
Зеленський привітав українців із Різдвом
Міноборони пояснило, навіщо Україні ще 500 тисяч солдатів
Міноборони пояснило, навіщо Україні ще 500 тисяч солдатів
Розвідник розповів, чого українській армії не вистачає для перемоги над Росією
Розвідник розповів, чого українській армії не вистачає для перемоги над Росією
Нічний обстріл Херсона. Зеленський показав моторошні кадри
Нічний обстріл Херсона. Зеленський показав моторошні кадри
Коли чекати на демобілізацію? Міноборони розкрило плани
Коли чекати на демобілізацію? Міноборони розкрило плани
У Кременчуці в багатоповерхівці вибухнула граната: є постраждалий (фото)
У Кременчуці в багатоповерхівці вибухнула граната: є постраждалий (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
18K
Продовження тимчасового захисту для українців у Чехії: влада розглядає три варіанти
17K
Поляк наїхав на українських далекобійників на кордоні (відео)
13K
Фаріон зібрала в Києві аншлаг (фото)
12K
Відмовився воювати, бо батько в окупації. Переселенець сідає в тюрму
6827
Звідки береться багатство. Простий закон економіки
6709
Вибух у Львові, атака на Україну: головне за ніч

Новини

Хмарно, місцями сніг: прогноз погоди на 24 грудня
Сьогодні, 06:10
24 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Порошенко пояснив, чому важливо сформувати уряд національної єдності
Вчора, 19:14
Під Авдіївкою ЗСУ відбили 40 ворожих атак: яка ситуація на фронті
Вчора, 07:02
Дощ і мокрий сніг: прогноз погоди на 23 грудня
Вчора, 06:30
23 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:20

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua