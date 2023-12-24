Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

У «Дії» роздаватимуть повістки? Федоров лаконічно відповів

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У «Дії» роздаватимуть повістки? Федоров лаконічно відповів
Повісток у «Дії» ніколи не буде
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Глава Мінцифри спростував чутки

Нещодавно Telegram-канали почали поширювати чутки про те, що на платформі держпослуг «Дія» з’являться повістки для військовозобов'язаних. Ці повідомлення прокоментував міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

«Повісток у «Дії» не буде ніколи. І тільки так», – наголосив очільник Мінцифри.

Водночас він анонсував, що наступного року буде виготовлено 1 млн дронів.

Нагадаємо, що український громадсько-політичний діяч, екслідер «Правого сектора» та командувач «Української добровольчої армії» Дмитро Ярош вказав на недоліки мобілізації.

Як повідомлялося, в Україні мобілізація жінок буде відбуватися виключно на добровільній основі.

До слова, президент України Володимир Зеленський зазначив, що на одній зі ставок розглядалося питання про мобілізацію ще 500 тис. осіб, однак для прийняття такого рішення потрібно більше аргументів. Водночас Зеленський повідомив, що доручив розробити військовим та урядовцям новий план мобілізації.  

За словами Данілова, мобілізація додаткових 500 тисяч українців не відбудеться найближчим часом. 

Читайте також:

Теги: Міністерство цифрової трансформації України Михайло Федоров повістка мобілізація

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Грузинські біженці, тікаючи через гори 5 жовтня 1993 року. Коли абхазькі сили просунулися на схід, більше ніж 200 000 етнічних грузинів вигнали зі своїх будинків
Сховатися від війни за кордоном не вийде. І ось чому
Вчора, 13:30
До того, як потрапити до свого підрозділу, чоловіки проходять навчання та освоюють професію
Скільки часу навчають мобілізованих та від чого залежать терміни: роз’яснення ЗСУ
21 грудня, 08:32
Україна отримала 5 тис. Starlink від Польщі
Україна отримала 5 тис. Starlink від Польщі
21 грудня, 18:18

Суспільство

Як святкувати Святвечір: прикмети, традиції та заборони
Як святкувати Святвечір: прикмети, традиції та заборони
У «Дії» роздаватимуть повістки? Федоров лаконічно відповів
У «Дії» роздаватимуть повістки? Федоров лаконічно відповів
Збирала гроші на ЗСУ і хотіла зустрітися з президентом. Згадаймо шестирічну Софію Голинську
Збирала гроші на ЗСУ і хотіла зустрітися з президентом. Згадаймо шестирічну Софію Голинську
Ярош вказав на недоліки мобілізації
Ярош вказав на недоліки мобілізації
Як працюватимуть магазини, банки і пошта на зимові свята: графік
Як працюватимуть магазини, банки і пошта на зимові свята: графік
Журналіст використав відрядження для втечі за кордон: Мінкульт відреагував
Журналіст використав відрядження для втечі за кордон: Мінкульт відреагував

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
319K
Війська на передовій зіткнулися з серйозною проблемою – британська розвідка
32K
Київ замело снігом (фото, відео)
28K
У Львові притягнули до відповідальності пенсіонерку, яка зламала собі щелепу в тролейбусі
28K
Сховатися від війни за кордоном не вийде. І ось чому
12K
Продовження тимчасового захисту для українців у Чехії: влада розглядає три варіанти
12K
Влада назвала причину вибухів у Кривому Розі

Новини

Хмарно, місцями сніг: прогноз погоди на 24 грудня
Сьогодні, 06:10
24 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Порошенко пояснив, чому важливо сформувати уряд національної єдності
Вчора, 19:14
Під Авдіївкою ЗСУ відбили 40 ворожих атак: яка ситуація на фронті
Вчора, 07:02
Дощ і мокрий сніг: прогноз погоди на 23 грудня
Вчора, 06:30
23 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:20

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua