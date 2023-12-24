У «Дії» роздаватимуть повістки? Федоров лаконічно відповів

Повісток у «Дії» ніколи не буде

Глава Мінцифри спростував чутки

Нещодавно Telegram-канали почали поширювати чутки про те, що на платформі держпослуг «Дія» з’являться повістки для військовозобов'язаних. Ці повідомлення прокоментував міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

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«Повісток у «Дії» не буде ніколи. І тільки так», – наголосив очільник Мінцифри.

Водночас він анонсував, що наступного року буде виготовлено 1 млн дронів.

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Нагадаємо, що український громадсько-політичний діяч, екслідер «Правого сектора» та командувач «Української добровольчої армії» Дмитро Ярош вказав на недоліки мобілізації.

Як повідомлялося, в Україні мобілізація жінок буде відбуватися виключно на добровільній основі.

До слова, президент України Володимир Зеленський зазначив, що на одній зі ставок розглядалося питання про мобілізацію ще 500 тис. осіб, однак для прийняття такого рішення потрібно більше аргументів. Водночас Зеленський повідомив, що доручив розробити військовим та урядовцям новий план мобілізації.

За словами Данілова, мобілізація додаткових 500 тисяч українців не відбудеться найближчим часом.