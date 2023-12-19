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Мобілізація жінок в Україні: роз’яснення Центру дезінформації

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Мобілізація жінок в Україні: роз’яснення Центру дезінформації
Служба для жінок в ЗСУ – тільки добровільна
фото ілюстративне

В Україні на військовий облік мають стати тільки жінки-медики

Центр дезінформації РНБО заявив, що інформація про мобілізацію українських жінок є російською пропагандою. Адже в Україні не мовиться про примусову мобілізацію жінок. Про це Центр написав у Telegram.

Зазначається, що дискусії, в яких депутати висловлюють власне бачення та пропозиції – нормальні. Проте однаково в Україні на військовий облік мають стати тільки жінки-медики.

«Російська пропаганда поширює наративи про те, що найближчим часом в Україні почнуть мобілізувати жінок. Що відбувається насправді? Наразі обов'язковому військовому обліку підлягають лише жінки з медичною та фармацевтичною освітою. Але облік – це не призов», – уточнили в Центрі протидії дезінформації.

Там пояснили, що служба для жінок в ЗСУ – тільки добровільна. Окрім того, у Верховній Раді тривають дискусії щодо змін у законодавстві про мобілізацію, демобілізацію та призов на строкову службу. Щодо цього в Центрі протидії дезінформації РНБО пояснили, що: 

  • такі дискусії, в рамках яких окремі депутати можуть висловлювати власне бачення та пропозиції – цілком нормальні для демократичної країни;
  • результатом дискусій має стати законопроєкт, в якому будуть враховані інтереси як держави та Збройних сил, так і громадян.

«Наразі про примусову мобілізацію жінок не йдеться. Це добровільний процес», – запевнили в ЦПД.

Нагадаємо,у законопроєкті про рекрутинг і мобілізацію вказані зміни, які вирівнюють чоловіків і жінок щодо військового обліку та служби. Народна депутатка Мар’яна Безугла розповіла, що в штурмовики та інші бойові професії жінки можуть піти виключно добровільно.

До слова, кількість жінок у ЗСУ за два роки повномасштабного вторгнення зросла на 12 тис., зараз проходить службу майже 43 тис. військовослужбовиць. У Міноборони нагадали, що раніше контракт на проходження військової служби укладався жінками віком від 18 до 40 років, але тепер від 18 до 60 років контрактниками можуть стати представники обох статей.

Раніше начальник служби зав’язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо заявив, що військовозобов'язаних жінок можуть мобілізувати до лав ЗСУ лише коли буде потреба. Фітьо додав, що жінки-медики завжди були військовозобов'язаними, тому для них нічого не змінилося. За його словами, майже всі жінки-медики мали свої військово-облікові документи.

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Теги: війна медик мобілізація жінка

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