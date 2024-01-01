Ми навчилися жити і працювати в умовах війни

У військовому плані 2023 рік для України, незважаючи на обмежені успіхи у контрнаступі, був достатньо вдалим

Підбив для себе і для вас підсумки року. Якщо розкласти все по поличкам, виходить все не так погано, як багатьом здається.

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1. Військові підсумки

У військовому плані 2023 рік для України, незважаючи на обмежені успіхи у контрнаступі, був достатньо вдалим.

Ми не втратили значних територій, натомість завдали величезних втрат ворогу у живій силі та техніці.

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Палали російські військові підприємства, підривалися мости та тунелі, знищувалися ворожі літаки, відбувався «геноцид» російської артилерії та бронетехніки, десятками тисяч гинули їхні солдати.

В той же час ми зберегли значну частину нашої техніки, наростили власне виробництво дронів, озброєння та боєприпасів у десятки разів, і темпи росту підтримуємо.

А ще – ми здобули блискучу перемогу на Чорному морі. Не просто розблокували наші порти, а знищили купу російських військових кораблів та загнали їхній флот у порти. Це безперецедентний успіх для держави, яка не має власного флоту.

2. Політичні підсумки

В цьому році також відбувся тектонічна історична зміна – Україна розпочала переговори щодо членства в ЄС.

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Це не просто формальність, це рішення Заходу про те, що Україна стає його частиною, і що наш цивілізаційний вибір задоволено. Ще два роки тому в нас були дуже примарні перспективи на таке рішення.

Крім того, на саміті НАТО у Вільнюсі ми також отримали чіткі сигнали про те, що на Україну чекають в Альянсі після війни та забезпечення безпекових умов.

3. Економічні підсумки

Україна оговталася після шоку 2022 року, і наша економіка, нарешті, почала стрімко зростати. В останні квартали зростання сягало 9% і більше, незважаючи на зменшення західної допомоги, а загалом за рік воно складе біля 5%.

Це означає, що ми навчилися жити і працювати в умовах війни, і тепер поступово відновлюємося.

4. Морально-психологічні підсумки

Не дивлячись на наші реальні успіхи та перемоги, а також на перехід економіки до зростання, саме морально-психологічна ситуація в нас виявилася найслабкішою ланкою.

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Втома від тривалої війни, наші втрати, корупційні скандали та місцями непродумана мобілізація створили сприятливий грунт для російської пропаганди та ІПСО.

Ми наче і ніде не зазнали поразки, але через постійне нагнітання негативу моральний дух та самовідчуття людей стало гірше ніж торік, коли ми були в куди більш складних умовах.

Тож у Новому році хочу побажати всім нам стійкості, сили духу, тверезої оцінки ситуації та віри в нашу Перемогу.

Зі свого боку можу побіцяти: у новому році зроблю все, щоб хороших новин та емоцій у вас було більше, а негативних – менше.

З Новим Роком!