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Микола Княжицький Народний депутат України

Про мобілізацію, стратегію перемоги і уряд національного порятунку

glavcom.ua
Мобілізація – це не лише справа військових
фото: ЗСУ

Ми бачимо, що РФ перевела економіку на військові рейки

Мобілізація – це не лише справа військових, але і цілого суспільства. Закон про мобілізацію має задовольняти потреби армії, враховувати інтереси української економіки, а сама мобілізація повинна проводитися в такий спосіб, щоб не обмежувати прав людини.

Мобілізація. Слово, яке турбує зараз усе суспільство. Генерал Залужний прямо говорить, що в українському війську не вистачає людей. Він звернувся з відповідною заявою до політичного керівництва й попросив підготувати законопроєкт щодо призову у військо.

Мобілізація йде дуже важко. Ми бачимо, що на блокпостах намагаються вручати повістки. Прикордонна служба обмежує виїзд чоловіків. Суспільство вкрай незадоволене ситуацією, яка є. Разом із тим українські військові, які пішли добровольцями або за призовом, не знають, коли вони звільняться. Дехто з них знаходиться на передовій з початку повномасштабного вторгнення. І, звичайно, їм хотілося б знати, скільки саме вони служитимуть – 24 місяці чи 36, як звучить в різних проєктах, які стосуються мобілізації.

Але мобілізація – це не лише справа військових. Генерал Забродський, який є заступником головнокомандувача, ще перед початком повномасштабного вторгнення пояснював, що воює не лише армія – воює ціле суспільство. Тому мобілізація повинна стосуватися цілого суспільства. Хто спочатку пішов до Збройних Сил України? Добровольці, патріоти, які відчували, що без них українська армія не встоїть перед російською навалою, тож вони вирушили на фронт. Була інша категорія чоловіків і жінок, які не мали бажання йти добровольцями, але є законослухняними громадянами й розуміли, що Україні потрібно підставити плече. Вони звернулися до ТЦК, а в разі отримання повісток не ухилялися від мобілізації, а йшли до ЗСУ. Всі ці люди зараз боронять нашу країну, і всім їм величезна повага. Але їх не вистачає.

Ми бачимо, що РФ перевела економіку на військові рейки. Це стосується й призову. Величезні гроші платять російським солдатам. Росіяни призивають в'язнів, злочинців, усіх кого завгодно: життя їхнє нічого не варте й тому їх набагато більше, ніж українських військових.

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Теги: армія гроші закон добровольці військові мобілізація фронт росіяни

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