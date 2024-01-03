Чоловік відмовився від мобілізації через «віру в Бога»: як його покарали

Загалом ухилянт отримав три повістки, проте переховувався

У Хмельницькій області до трьох років позбавлення волі засудили чоловіка, який категорично відмовився від мобілізації «через віру». Про це йдеться у вироку Полонського районного суду Хмельницької області.

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За даними суду, чоловік 4 серпня 2023 року посеред ночі заліз до приміщення місцевого бару, щоб його пограбувати. Того ж дня військово-лікарська комісія визнала його придатним до служби в армії.

У вересні жителю Хмельниччини вручили повістку і він повинен був прибути до ТЦК і СП, проте ухилився. Згодом йому повторно вручили повістку, проте він також не прийшов до військкомату.

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Загалом ухилянт отримав три повістки, проте переховувався від мобілізації.

На суді чоловік провину визнав та повідомив, що до бару заліз, бо посварився з дівчиною та хотів їсти. А від мобілізації відмовився, оскільки «його віра забороняє вбивати людей».

Релігійна організація «Свідків Єгови» повідомила суд, що підозрюваний від 2015 року більше не є прихожанином їхньої церкви.

«Ухиляючись від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, підсудний, як громадянин України маючи такий обов`язок, при цьому «пояснюючи» своє небажання вірою в Бога, нівелює важливість виконаного обов`язку іншими співгромадянами. Виправдовуючи свою позицію, обвинувачений тим самим перекладає обов`язок із захисту Вітчизни, на інших співгромадян, порушуючи тим самим принцип рівності прав та обов`язків. А отже, покарання за вчинене кримінальне правопорушення повинно бути співмірним спричиненим наслідкам та таким, що гарантує адекватне реагування на загрозу національної безпеки держави», – ідеться у поясненні суду.

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У результаті жителя Хмельниччини визнали винним за ч.1 ст.162, ст. 336 КК України та засудили до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, народний депутат України від партії «Слуга народу» Георгій Мазурашу ініціював альтернативний законопроєкт щодо удосконалення відповідальності за військові правопорушення.

25 грудня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про удосконалення проведення мобілізації і військового обліку.

Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби.

Також Кабмін хоче удосконалити процедуру військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.